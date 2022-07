Chaos dans les aéroports: des agentes de bord vivent un véritable calvaire en vol

Dans le secteur de l’aviation en pleine crise, des agentes de bord de Montréal n’en peuvent plus de se faire menacer, insulter et même agresser physiquement par des passagers mécontents des retards.

« J’avais pourtant tellement hâte de retourner au boulot après la pandémie. Dans les premiers mois, ça allait bien, mais ça s’est détérioré vite depuis que tout le monde a recommencé à voyager », s’est attristée Marie, qui travaille pour Air Canada.

Comme les trois autres agentes de bord avec qui Le Journal s’est entretenu, elle a requis l’anonymat, car elle n’est pas autorisée à parler aux médias.

Très récemment, elle a été insultée par plusieurs passagers après l’annulation d’un vol en provenance de Londres.

« Ce n’est pas notre faute et c’est aussi chiant pour nous quand un vol est annulé, car on rentre un ou deux jours plus tard. On n’est pas payés à attendre à l’étranger. Et on a des familles et des vies en dehors du travail », a-t-elle expliqué.

Insultes à profusion

Le milieu de l’aviation croule sous une recrudescence du nombre de voyageurs, ce qui occasionne de nombreux retards et vols annulés. Les passagers sont à bout de nerfs et déversent leur rage contre les employés (voir témoignages ci-bas), déplorent ces quatre agentes de bord.

Cynthia, qui travaille aussi pour Air Canada, explique que se faire traiter de « conne, de bitch et d’incompétente » est devenu récurrent pour elle.

Photos courtoisie

Des impatients s’en prennent même à elle physiquement, par exemple en lui serrant un bras ou en lui donnant des coups sur les jambes, au point de lui laisser des ecchymoses. Tout ça, afin d’attirer son attention lorsqu’elle sert les repas.

Ces jours-ci, il arrive souvent après un atterrissage que les agentes reçoivent l’ordre de ne pas laisser sortir les passagers de l’avion sur le tarmac, car il y a déjà trop de gens agglutinés dans le corridor.

Impatients

« On menace d’ouvrir les sorties d’urgence, de nous agresser, on nous crie après. J’ai même été poussée par un homme. C’est fou. De devoir supporter des gens comme ça à chaque vol, c’est de l’abus », a laissé tomber une employée de WestJet.

Par courriel, sa compagnie aérienne admet que les travailleurs de première ligne doivent naviguer « dans un environnement de voyage très difficile, avec le nombre d’invités le plus élevé depuis le début de la pandémie ».

De son côté, Air Canada assure ne tolérer aucune forme d’agression ou d’hostilité envers son personnel.

Ce qu’elles ont vécu

MENACÉE JUSQU’À SON HÔTEL

Il y a deux semaines, une agente de bord chez WestJet était déjà embarquée dans l’avion lorsque le vol entre une île des Caraïbes et Toronto a soudainement été annulé.

Des passagers mécontents l’ont poursuivie jusqu’à la porte de sa chambre d’hôtel en lui criant après et en l’insultant.

« Les gens sont imprévisibles depuis la pandémie, donc j’étais complètement apeurée. Je me suis sentie menacée et pas vraiment en sécurité cette nuit-là, car ils savaient dans quelle chambre je dormais », a-t-elle raconté.

UN PASSAGER IVRE FUME DANS L’AVION

Dans un vol entre Halifax et Montréal, une agente de bord, qui a préféré taire son nom, a dû intervenir auprès d’un homme qui avait vapoté dans les toilettes. Cela avait d’ailleurs déclenché le système de détection de fumée.

Mécontent, le passager qui semblait avoir quelques verres dans le nez et qui allait passer le week-end à Montréal pour la F1 a poussé la Montréalaise. Elle s’est cogné la tête sur la cabine de bagages. Il a été escorté par des agents de sécurité en sortant de l’avion, mais des membres de son groupe ont fait un graffiti « Fuck you Air Canada » sur le pont d’embarquement.

Dans un autre vol, elle a dû intervenir auprès d’un voyageur américain agressif. Celui-ci venait de donner un coup de poing sur la main de son collègue, qui lui a simplement demandé de remettre son masque.

POUSSÉE POUR UN BAGAGE

Dans un vol d’Air Canada entre Londres et Montréal, l’agente de bord Marie s’est fait crier après et même pousser par une mère mécontente puisqu’il n’y avait plus de place en cabine pour embarquer sa poussette.

INSULTÉE DEVANT TOUS LES PASSAGERS

Lors d’un vol entre Cayo Coco et Montréal, un pilote anglophone a annoncé qu’il allait y avoir un peu de retard. L’agente de bord Cynthia a donc pris le micro de l’interphone pour répéter l’annonce, mais en français. C’est à ce moment qu’une passagère mécontente s’est mise à lui crier après devant tout le monde.

Cette même agente chez Air Canada a aussi trouvé des excréments dans une allée après un vol entre Dublin et Montréal.