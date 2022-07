Des appels ridicules au 911

Si l’essence même du travail des paramédics est de répondre à des appels d’urgence, trop de gens composent encore le 911 pour des raisons complètement farfelues. Certaines excuses ont de quoi faire rire, mais d’autres révèlent plutôt l’isolement et la solitude de trop d’aînés.

« C’est particulièrement fréquent dans le temps des Fêtes qu’on réponde à des appels plus farfelus, comme changer les batteries d’une manette de télévision, raconte Mario Brunet, chef de secteur chez Urgences-santé. On a aussi un rôle d’intervenant social dans ce temps-là, et on les change, les batteries, mais les gens doivent comprendre que pendant qu’on fait ça, on ne répond pas à une personne en arrêt cardiorespiratoire. »

Dans de telles situations, qui sont malheureusement très fréquentes, les paramédics prennent un peu de temps pour parler avec les gens et tentent de cerner le réel problème.

Bien souvent, les professionnels se rendent compte que certains aînés font venir une ambulance simplement parce que c’est la seule façon pour eux de voir et de parler avec un être humain.

Auto-diagnostics et flatulences

À ceci s’ajoutent les pseudos médecins qui « s’auto-diagnostiquent » sur internet. Ils n’ont cessé de se multiplier au cours des dernières années, selon M. Brunet, qui possède 17 ans de métier.

« J’ai déjà transporté un patient pour une égratignure, lance-t-il avec le sourire. La personne avait lu sur Google que ça pouvait s’infecter, alors elle tenait à aller à l’hôpital. Et le pire, c’est que sa famille nous suivait en voiture derrière. »

Nombreux sont ceux qui utilisent également les ambulanciers comme chauffeurs de taxi afin de se rendre à un rendez-vous médical.

Mario Brunet a même souvent vu des patients attendre l’ambulance sur le trottoir avec une petite valise à la main.

Le hoquet, le ventilateur qui ne fonctionne plus, les flatulences trop odorantes ; les gens ne manquent pas d’originalité lorsque vient le temps d’appeler le 911 pour des raisons non urgentes. Certaines personnes espèrent même trouver leur douce moitié.

« J’ai déjà répondu à un appel pour une femme qui voulait qu’on lui enlève ses bas de contention. On a vite compris qu’elle nous avait trouvés de son goût la dernière fois et qu’elle voulait qu’on revienne la voir. »

Pas plus vite à l’urgence

Mais année après année, l’excuse bidon la plus populaire pour appeler le 911 demeure l’espoir d’être traité plus rapidement à l’urgence.

« C’est un mythe, un pur mythe, dit le paramédic. Moi, mon pouvoir arrête quand je te sors de l’ambulance. Après ça, c’est l’infirmière du triage qui décide. Arriver en ambulance n’accélérera en rien le processus. »

Pour le moment, les paramédics n’ont aucun pouvoir discrétionnaire lorsqu’ils répondent à des appels. Si une personne souhaite être transportée à l’hôpital, elle le sera.

Or, la situation pourrait changer, alors que le gouvernement a annoncé à la fin mars qu’il souhaite créer un ordre professionnel pour les paramédics dans le cadre de son plan santé. Cette initiative leur donnerait plus de pouvoirs.

Les pires raisons pour appeler une ambulance

Urgences-santé, qui dessert les territoires de Montréal et de Laval, reçoit en moyenne 1000 appels par jour. À la demande du Journal, l’organisation a dressé un palmarès des 12 excuses les plus farfelues pour appeler le 911.

1. Pour un rendez-vous galant ou pour revoir un beau paramédic

2. Pour avoir une prescription de médicaments (comme ça se fait dans d’autres pays)

3. Pour passer plus vite aux urgences (un pur mythe)

4. Pour son animal malade

5. Pour une égratignure

6. Pour un « taxi » pour aller à un rendez-vous médical

7. Pour s’être cogné l’orteil

8. Pour relever l’oreiller d’une personne qui était inconfortable

9. Parce que le ventilateur ne fonctionnait plus

10. Pour aller à l’aéroport à la dernière minute

11. Pour son poisson rouge mort

12. Pour une mouffette dans la cour arrière