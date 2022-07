Des champignons comme cadeau pour leur 1er logement

Un jeune couple de Longueuil a été bouleversé de découvrir de la moisissure, un morceau de plafond mou et un important problème de plomberie au moment d’emménager dans son tout premier appartement.

« C’est comme si on m’avait rentré un couteau dans le cœur. J’ai donc investi du temps pour ça », lance Marie-Soleil Francis Sylvain, 19 ans, le motton à la gorge.

Le 1er juillet, lorsque la jeune femme et son copain, Guillaume Lafranchise, 22 ans, ont découvert le logement dans un état qu’ils qualifient « d’invivable », le couple s’est mis à pleurer.

Photo courtoisie, Marie-Ève Goulet

« Les planchers sont pleins de moisissure, à certains endroits le plafond est tout mou, on pourrait passer au travers, et il manque un tuyau pour l’évier de la cuisine. Ça coule de partout, on devrait mettre un chaudron pour faire la vaisselle », détaille avec dégoût Marie-Soleil Francis Sylvain.

Photo courtoisie, Marie-Ève Goulet

Au-delà de la saleté omniprésente sur les murs, une forte odeur d’humidité régnait dans l’appartement aujourd'hui, a constaté Le Journal lors d’une visite.

Soulignons que ce logement peu ragoûtant est à louer pour 1035 $ par mois, une augmentation de 210 $ par rapport au loyer précédent.

Briser leur bail

Les deux Longueuillois souhaitent rapidement passer à autre chose et se retrouver un nouveau chez-soi adéquat. Ils n’ont pas l’intention d’habiter ce logement.

« On ne veut pas d’argent, on ne veut pas le mois de loyer. On veut juste casser le bail pour qu’ils puissent se trouver autre chose. On veut que la compagnie arrête de dire que c’est viable », explique Marie-Ève Goulet, la mère de Guillaume Lafranchise.

« Logement habitable »

Le couple a contacté le groupe MSI Gestion Immobilière, les propriétaires, après avoir pris connaissance de l’état du logement.

Ces derniers ont envoyé une personne pour visiter les lieux lorsque Marie-Soleil Francis Sylvain et Marie-Ève Goulet étaient présentes.

Dans un courriel transmis à la locataire, le responsable des opérations de MSI Gestion Immobilière, Terry Cloutier, écrit : « Nous ne comprenons pas pourquoi vous jugez le logement insalubre. Le logement n’est pas dangereux pour votre santé et il est habitable ».

Le Journal a joint M. Cloutier, qui n’a pas voulu faire de commentaires ce dimanche soir.