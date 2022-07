Des grands rendez-vous pour le grand retour du Festival d’été

L’attente tire à sa fin. 1088 jours et six vagues de COVID-19 après le concert de Blink-182 lors de la soirée de clôture du Festival d’été 2019, les plaines d’Abraham vont de nouveau vibrer, à compter de mercredi soir, au rythme des succès des vedettes qui forment la programmation de l’événement musical le plus important au Canada. Quels sont les concerts incontournables de ce FEQ 2022 ? Les soirées qui pourraient rester gravées dans les mémoires ? Voici notre sélection.

Luke Combs

Plaines d’Abraham, 8 juillet

Au fil des ans, le FEQ a tenté, avec plus ou moins de succès, de créer un rendez-vous annuel country sur les Plaines. Après avoir ignoré le genre lors de ses deux dernières présentations en 2018 et 2019, le directeur de la programmation Louis Bellavance a peut-être touché le gros lot en misant sur le phénomène néo-country. Non seulement les concerts de Luke Combs prévus cet automne, au Centre Bell et au Centre Vidéotron, affichent complet, mais les laissez-passer pour la soirée du 8 juillet sont les plus en demande sur le web.

Rage Against The Machine

Plaines d’Abraham, 16 juillet

Rescapé de la grille 2020 du FEQ qui a été sacrifiée à l’autel de la pandémie, l’emblématique groupe rock des années 1990, renommé autant pour ses mélodies tranchantes que pour son activisme politique très critique du gouvernement américain, s’amène enfin pour la première fois à Québec. Comme ils ne sont pas sorteux, si vous les ratez, les chances de vous reprendre sont minces. Nous préférons vous en avertir.

Charlotte Cardin

Plaines d’Abraham, 6 juillet

Il y a six ans, elle était parachutée en catastrophe sur les Plaines pour faire la première partie du concert de Sting et Peter Gabriel, à la suite d’un désistement, lors de la soirée d’ouverture du FEQ. Cette année, elle revient par la grande porte, triomphante, conquérante, forte d’un premier album couronné de succès et de quatre prix Juno. Pour marquer son retour, le Festival ne pouvait mieux marquer le coup qu’en offrant les Plaines à la sensation québécoise de l’heure.

Luis Fonsi

Plaines d’Abraham, 14 juillet

Y’a-t-il un bassin d’amateurs de musique latino suffisant, parmi les fidèles du FEQ, pour y faire revenir chaque année une de ses vedettes ? Le FEQ lance les dés avec Luis Fonsi. Risque calculé : le gars est l’auteur de Despacito, la chanson qui a fracassé tous les records d’écoute.

Alanis Morissette

Plaines d’Abraham, 15 juillet

Les élans nostalgiques du FEQ 2022 se concentrent définitivement sur la décennie 1990. Après Rage Against The Machine, la chanteuse ontarienne, portée aux nues grâce à l’album Jagged Little Pill, constitue une autre prise de choix pour le Festival.

Three Days Grace

Parc de la Francophonie, 11 juillet

En 2014, les rockeurs canadiens avaient attiré une foule monstre au parc de la Francophonie. Même si le site bénéficie d’une nouvelle configuration qui lui permet de recevoir plus de festivaliers, ne pariez pas contre les chances de Three Days Grace de forcer encore la fermeture des portes.

Loud

Plaines d’Abraham, 12 juillet

Le rap québécois est rendu là : il a maintenant droit à sa soirée bien à lui sur la plus grande scène du FEQ. Il ne reste plus qu’à découvrir qui seront les invités de la carte blanche de Loud.

Maroon 5

Plaines d’Abraham, 9 juillet

En 2015, nous pouvions admirer les pas de danse de Mick Jagger. Cette année, nous allons pouvoir entendre Moves Like Jagger. Avec les populaires Maroon 5, le FEQ peut anticiper une soirée fort achalandée.

Jack Johnson

Plaines d’Abraham, 7 juillet

De la visite rare que celle du chanteur-surfeur hawaïen, dont la profondeur de l’engagement pour la cause environnementale n’a d’égale que le nombre de vers d’oreille que compte son répertoire.

Hubert Lenoir

Place de l’Assemblée-Nationale, 8 juillet

Que vous l’adoriez ou le détestiez, une chose est certaine : un concert de l’explosif et imprévisible Hubert Lenoir est immanquablement mémorable.