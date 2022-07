Drainville et le troisième lien

Pour Bernard Drainville, candidat caquiste dans Lévis, réclamer des études sur le troisième lien à Québec servirait plus à « mener une cabale » contre le projet « qu’à éclairer le débat ».

L’ex-animateur de radio s’est improvisé capitaine du troisième lien sur Twitter, cette semaine, en y allant d’une série d’arguments fallacieux pour tenter de défendre cet indéfendable projet.

« Ah oui, les fameuses études... Vous en avez besoin pourquoi au juste ? Pour déterminer si les ponts sont collés ? Si les ponts se détériorent ? S’il y a un goulot d’étranglement à la tête des ponts ? Si une voie réservée serait mieux que pas pantoute ? » s’est questionné le candidat.

Pas rassurant

Il n’est pas rassurant de constater que Bernard Drainville, qui a été ministre dans un autre gouvernement, minimise l’importance d’études qui sont pourtant prescrites dans les directives sur les grands projets du Conseil du trésor. Des études qui n’ont d’ailleurs rien à voir avec les questions qu’il pose, et il le sait trop bien.

M. Drainville s’adonne par ailleurs à son tour à un exercice dont la rigueur intellectuelle laisse pantois : il ramène le débat sur la pertinence du tunnel à 6,5 milliards $ sur le plancher d’une supposée guerre Québec-Montréal.

Siège en jeu

Le candidat aurait avantage à s’intéresser à la science et à la théorie du trafic induit.

Il est démontré que l’ajout de liens routiers dans les villes fait en sorte d’augmenter le trafic.

Le tunnel ne se veut donc pas une solution à des problèmes de congestion, bien au contraire.

La position du candidat par rapport aux études est d’autant plus déconcertante qu’il a occupé pendant longtemps les fonctions de journaliste et d’animateur. À ce titre, il se voulait un chien de garde de l’efficience et de la transparence des services publics.

C’est fou ce que certaines personnes en viennent à renoncer à des principes qui leur étaient chers lorsqu’ils passent de l’autre côté de la clôture.