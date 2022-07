Lignes de fuite: entre rire et réflexion

Qui a dit que les comédies estivales devaient se limiter à un humour léger ou consensuel? Avec Lignes de fuite, une adaptation cinématographique de sa pièce du même titre, la comédienne et autrice Catherine Chabot s’est lancé le défi de faire rire en bousculant les esprits et en provoquant la réflexion.

Portrait incisif de la génération des trentenaires, Lignes de fuite met en scène trois amies du secondaire, originaires de la Beauce, qui se retrouvent, l’espace d’une soirée de canicule, à Montréal.

Il y a Audrey (Catherine Chabot), qui mène une vie (trop?) rangée avec son chum plombier (Maxime de Cotret) ; Valérie (Léane Labrèche-Dor), une chroniqueuse de radio écoanxieuse qui vit modestement avec son chum chargé de cours en philosophie (Mickaël Gouin) ; et enfin, Sabina (Mariana Mazza), qui gagne très bien sa vie en travaillant en finance et qui file le parfait bonheur avec sa nouvelle amoureuse, une artiste visuelle anglophone (Victoria Diamond). Plus cette soirée de retrouvailles avancera, plus les discussions s’enflammeront et provoqueront des frictions entre les jeunes trentenaires.

«Trente ans, c’est un âge carrefour où on arrive sur le marché du travail professionnel et où on se questionne sur nos choix de vie», observait cette semaine en conférence de presse Catherine Chabot qui a elle-même coscénarisé l’adaptation de sa pièce avec Émile Gaudreault, en plus d’avoir coréalisé le film avec Miryam Bouchard.

«Dans le film, les personnages se demandent s’ils sont à la bonne place et s’ils ont pris les bonnes décisions dans leur vie. Ils vivront tous une crise ce soir-là.»

Catherine Chabot ne cache pas avoir transposé plusieurs de ses angoisses et contradictions dans ce texte qu’elle a écrit il y a quelques années et qui a été monté sur scène en 2019 au Théâtre d’Aujourd’hui. Ses inquiétudes par rapport à l’avenir de la planète sont d’ailleurs omniprésentes dans Lignes de fuite.

«Le film parle du futur de chacune de ces amies-là, individuellement. Mais ça parle aussi de notre futur collectif», précise-t-elle.

«Quand j’ai écrit la pièce, il y a quelques années, je me posais la question si on pouvait avoir des enfants dans un monde comme le nôtre. Ma réponse, je l’ai eue il y a 16 mois et elle s’appelle Joséphine», ajoute-t-elle en faisant référence à la naissance de son premier enfant.

«Alors, oui, il y a de l’espoir, même si le film porte un regard très dur [sur la situation actuelle]. Avec l’écoanxiété et les différentes crises qu’il y a en ce moment partout dans le monde, on est tous dans une situation un peu inconfortable. Je voulais qu’en regardant le film, le spectateur se sente un peu comme s’il était à l’intérieur d’une cocotte qui va exploser.»

Des planches à l’écran

C’est après avoir découvert Lignes de fuite sur les planches il y a quelques années que le cinéaste Émile Gaudreault (Menteur, De père en flic) a eu l’idée d’adapter cette histoire pour le grand écran. Il en a glissé un mot à la productrice Denise Robert qui a tout de suite embarqué dans le projet après avoir eu, elle aussi, un coup de cœur pour la pièce.

Gaudreault devait au départ réaliser le film avec Catherine Chabot, mais un conflit d’horaire l’a contraint à céder sa place. C’est à ce moment que Miryam Bouchard (Mon cirque à moi, M’entends-tu?) est arrivée dans le projet.

«Dès ma première lecture du scénario, je suis tombée en amour avec les personnages, mais j’ai aussi pensé au legs qu’on laisse aux générations futures, admet Miryam Bouchard. J’ai trouvé ça très troublant parce que j’ai une adolescente de 14 ans et que je pense qu’on laisse la planète dans un terrible état pour les générations à venir. Je trouvais ça très intéressant de participer à un projet où on peut à la fois rire et se sentir vraiment coupable ! Il n’y a pas de réponse ni de solution proposée dans Lignes de fuite. Mais il y avait en moi le désir de provoquer un peu de réflexion.»

Selon Catherine Chabot, le cinéma a permis d’amener une nouvelle dimension à son texte d’abord écrit pour le théâtre en donnant notamment accès à l’intériorité des personnages.

«La caméra peut capter des regards et des moments de tristesse, détaille la comédienne et autrice. Cela nous a permis de complexifier les personnages, de les comprendre de l’intérieur et d’avoir accès à leur humanité. La pièce était beaucoup plus noire que le film.»

Lignes de fuite, à l’affiche le 6 juillet.