Festival en chanson de Petite-Vallée: Salomé Leclerc fait du beau avec une guitare de pawn shop

En ouverture de son spectacle dimanche au Festival en chanson de Petite-Vallée, Salomé Leclerc a raconté que la production de son dernier album, «Mille ouvrages mon cœur», sorti en octobre 2021, a débuté avec une guitare achetée dans un pawn shop sur Mont-Royal pour 80 piasses.

C’est tout en sourires qu’elle nous a présenté les douze chansons de ce plus récent opus, produites en seulement quatre mois.

Malgré le vent gaspésien qui faisait virevolter le toit du Chapiteau de la Vieille-Forge, Salomé et son acolyte, le batteur José Major, étaient prêts. «On vous a préparé quelque chose qui devrait supplanter le bruit du vent», a-t-elle raconté, juste avant de jouer les premières notes de «Juste toi pour moi». Les images d’arrière-plan présentées lors de la chanson suivante, «Cinéma», aidaient à nous plonger encore plus dans un road movie que la mélodie semblait proposer.

Même avec un nombre réduit d’interventions entre les chansons, on remarquait que les deux musiciens avaient un plaisir évident à jouer à Petite-Vallée. L’histoire d’amour entre Salomé et le Festival ne date pas d’hier.

Chansonneure en 2006 lors de l’événement qui porte aujourd’hui le nom d’Escale en Chanson, celle qui est originaire de Sainte-Françoise-de-Lotbinière, dans le Centre-du-Québec, est venue jouer au Festival en 2015, 2019 et finalement 2022.

Son anecdote sur son père qui roulait sur le rang du village avec un moteur de scie à chaîne sans frein était franchement drôle. La chanson, «Chaque Printemps», une ode à son fameux rang 1213 du village où elle a grandi avait un aspect assez touchant. À travers des chansons plus rock, mais aussi un peu plus douces, le public semblait boire chacune des paroles de la chanteuse. Leur attention était entièrement dirigée vers la scène, et ce jusqu’à la fin de la prestation.

Après Émile Bilodeau samedi, le deuxième artiste passeur de cette 39e édition du Festival en Chanson de Petite-Vallée, Paul Piché, se produira au Chapiteau Québecor dimanche soir.