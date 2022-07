Ma fille est en train de virer sur le top !

Je suis la mère de trois enfants qui sont eux-mêmes aujourd’hui des adultes et des parents d’enfants. Je pense les avoir élevés correctement et de la même façon tous les trois, car deux d’entre eux, mon fils aîné et ma fille du milieu, sont de bons parents. Mon problème, c’est avec ma plus jeune que je l’ai, et c’est la COVID qui nous a permis de découvrir sa vraie nature.

Elle a toujours été une fille un peu spéciale si je la compare à mes deux autres enfants, car même dans son enfance, elle s’intéressait à l’astrologie et aux phénomènes paranormaux. Mais son penchant pour les choses bizarres s’est accentué quand elle a rencontré le père de ses enfants il y a 15 ans.

Elle est devenue ésotérique et s’est mise à se passionner pour un paquet d’affaires qui n’ont pas de bon sens à mes yeux et à ceux de son père. On trouvait ça drôle au début, mais avec le temps ça l’était moins, vu qu’ils ont endoctriné leurs deux enfants.

Puis la COVID est venue en rajouter une couche puisqu’ils sont entrés dans une espèce de secte complotiste qui condamne toute forme de vaccin. Ce qui a donné lieu à des chicanes avec mes autres enfants, qui refusent de les voir et qui nous ont prévenus que si on les recevait, mon mari et moi, et qu’on était contaminés par eux rendu à notre âge, ils ne nous le pardonneraient pas.

Je sais qu’ils ont raison, mais en même temps, je ne peux pas me résigner à rayer ma fille et mes petits-enfants de ma vie comme ça. J’ai tenté de parlementer avec elle au téléphone, mais elle est inflexible et reste obstinée dans ses positions. Elle m’accuse de ne pas lui accorder la même liberté qu’à son frère et sa sœur, en la brimant pour ne pas penser comme eux. Que puis-je faire d’autre pour lui faire changer d’idée ?

Anonyme

Avec ce que vous me décrivez de votre fille, il n’est plus question dans son cas de lui faire changer d’idée, puisque son idée est devenue une croyance, et qu’une croyance ne relève pas de la logique, mais de la foi. Plus vous allez tenter de la convaincre du contraire de sa croyance, plus vous risquez de l’ancrer dans celle-ci.

Si vous et le reste de votre famille êtes correctement vaccinés, vous êtes protégés. Il n’y a donc rien à redouter de la rencontrer avec ses enfants, sauf bien sûr s’ils présentent des symptômes de la COVID. Et surtout, ayez la sagesse de ne plus aborder ce sujet avec elle. C’est inutile.