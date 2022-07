Nathan Zsombor-Murray termine 7e à la dernière épreuve de plongeon aux mondiaux

Le plongeur québécois Nathan Zsombor-Murray participait à la finale de la plateforme de 10 m, toute dernière épreuve de plongeon à être présentée aux Championnats du monde de la FINA, dimanche, à Budapest, en Hongrie. Zsombor-Murray a obtenu un total de 446,55 points pour prendre le septième rang de cette finale.

«Je suis content de cinq de mes six plongeons en finale, donc on peut dire que tout s’est bien déroulé. J’ai été très constant durant toute la compétition et particulièrement en finale. La prochaine étape sera d’ajouter de la difficulté à mes sauts pour obtenir plus de points», a mentionné Zsombor-Murray en entrevue avec Sportcom.

Zsombor-Murray a réussi à gagner un rang lors de son dernier plongeon qui lui a valu la note de 76,80, il a ainsi devancé le Britannique Matthew Lee qui a connu quelques difficultés lors de son saut ultime.

«Je suis arrivé en finale avec l’intention de gagner une médaille c’est certain. Je ne veux pas me mettre de la pression inutile en regardant le tableau de pointage. Je ne savais pas où je me situais au classement et je pense que c’est la meilleure stratégie.»

Le Chinois Jian Yang a remporté la médaille d’or grâce à ses 515,55 points. Il a été accompagné sur le podium par le Japonais Rikuto Tamai (488,00) et par son compatriote Hao Yang (485,45) qui remportent respectivement l’argent et le bronze.

L’Albertain Rylan Wiens a de son côté conclu la journée en neuvième place avec 416,20 points.

«C’est plaisant de pouvoir vivre une finale avec un ami et un partenaire. On s’amuse ensemble et on peut se motiver entre nos sauts», a ajouté le Québécois.

Zsombor-Murray et Wiens avaient remporté la médaille de bronze plus tôt cette semaine en synchronisé à la tour de 10 m.

Également en action dimanche, Mia Vallée et sa partenaire Margo Erlam ont terminé au cinquième rang de la finale au tremplin de 3 m en synchronisé. Le duo canadien a obtenu 282,90 points au terme de ses cinq plongeons.

En qualification plus tôt en journée, Vallée et Erlam avaient réussi à obtenir le quatrième meilleur pointage afin d’obtenir leur billet pour la ronde ultime.

La médaille d’or est revenue aux Chinoises Yani Chang et Yiwen Chen avec une récolte de 343,14 points.