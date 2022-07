Capcom Fighting Collection: pour les nostalgiques

Vous avez passé votre jeunesse dans les arcades ? La simple mention des noms Ryu, Chun-Li, Zangief, Dhalsim ou encore Blanka vous rend nostalgique? Alors Capcom Fighting Collection risque fort bien de vous combler.

Pour plusieurs, l’écurie Capcom demeurera toujours la référence en matière de jeux de combat. Et pour cause. La société nipponne a marqué le genre avec l’indomptable saga Street Fighter, ses Darkstalkers ou encore les différents chapitres de sa série Marvel vs Capcom.

Ses machines ont longtemps monopolisé les jetons des joueurs dans les arcades, où les files interminables s’allongeaient devant chacune d’entre elles.

Photo courtoisie

Bref, son empreinte sur les joueurs, tout comme sur l’industrie vidéoludique, est indélébile. On en a la preuve aujourd’hui avec son Capcom Fighting Collection, débarqué sur consoles et ordinateurs, que les fans attendaient de pied ferme. Au menu : pas moins de 10 titres ayant fait son renom, tous rescapés des années 1990.

Street Fighter II y est, évidemment, tout comme les cinq entrées de la saga Darkstalkers. Mais on y retrouve également des titres plus obscurs – du moins pour le public québécois – comme Cyberbots et Red Earth. L’offre est généreuse, donc.

Photo courtoisie

Trop de jeux?

Car oui, 10 jeux, c’est beaucoup. En fait, c’est peut-être même trop. Car certains titres ayant, disons, moins à offrir se retrouvent ici éclipsés par les plus gros canons. On a joué à s’en user les pouces à terrasser des hordes d’assaillants dans la peau de Ken, Ryu, Morrigan, Felicia ou encore Demitri avec les différentes incarnations de Street Fighter et Darksiders.

En revanche, on s’est rapidement lassé avec Red Earth et Cyberbots, deux titres pour lesquels le poids des années est particulièrement écrasant. Les commandes deviennent lourdes, hasardeuses et, ultimement, bancales. Et sans une force nostalgique aussi forte que les autres jeux, on est rapidement passé à autre chose. Et on doute qu’on y remette les pieds.

Photo courtoisie

La surprise de ce Capcom Fighting Collection? Le Super Puzzle Fighter II Turbo dont on avait complètement oublié l’existence. Empruntant une formule semblable à celle de Dr. Mario (ou même Tetris), ce jeu offre un changement de dynamique bienvenu dans ce menu autrement homogène où les différents titres peuvent devenir répétitifs.

Capcom a donc peut-être été un tantinet trop généreux avec son Fighting Collection. Mais avec un prix de détail d’environ 50 $, voilà une addition non négligeable à la collection de tout fan nostalgique de cette belle époque.

Capcom Fighting Collection ★★★1⁄2

Disponible sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC.