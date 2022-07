Québec Redneck Bluegrass Project: sur la route avec la Pantera Arctic Cat Triple 800

Après presque trois ans d’inactivité, le Québec Redneck Bluegrass Project reprend la route. Une tournée un peu partout en province, où l’éclectique quatuor apportera sa légendaire motoneige Pantera Arctic Cat Triple 800.

Le quatuor qui mélange folk, punk et musique traditionnelle n’a pas donné de prestation durant la pandémie. Il aurait pu, mais il n’avait pas envie de diluer son produit de nature particulièrement festive.

«Notre relation avec le public est tellement intense. Ça danse et c’est survolté. C’est tout le temps fou. On ne voulait pas faire de compromis et ça aurait été impossible dans un contexte de salle réduite et de distanciation. On ne voulait pas perdre notre identité», a lancé Nicolas Laflamme (Capitaine Cool), lors d’un entretien.

La tournée La grande virée d’été du Pantera a débuté le 23 juin à Saint--Lazare et se terminera le 24 septembre à Joliette. Entre ces dates, le QRBP fera des arrêts au Festif! à Baie-Saint-Paul, au Festival international des Rythmes du Monde, au Club Soda, au MTelus et au Festival de la Poutine.

«On tripe ben raide. On est fébriles et on capote. Le contact avec le public est, pour nous, quelque chose de fondamental», a-t-il lancé.

La formation voyagera à bord de son autobus de tournée Bacchus.

«Ça faisait deux ans qu’il n’avait pas viré. Des amis l’ont évalué et renippé et il a passé, sans problème, l’examen de la Société de l’assurance automobile du Québec», a-t-il indiqué.

Dans la série Léo

Et la motoneige, la Pantera Arctic Cat Triple 800, qui suivra dans le pick-up du chanteur et guitariste Jean-Philippe Tremblay (Le Pad), se retrouvera au centre de cette série de spectacles.

«Elle va servir de décor de scène. On peut aller faire des solos sur le ski-doo. On l’avait amenée, une fois, à Chicoutimi, et le monde avait capoté ben raide», a lancé en riant le Capitaine Cool.

Cette motoneige est au centre d’une chanson que l’on retrouve sur l’album Royal Réguine et que l’on peut entendre dans la quatrième saison de l’émission Léo sur Club illico.

«Je voulais faire un clin d’œil à la saison 1 où Léo s’en va à Montréal. J’ai pensé à eux. Je les aime beaucoup et je trouve que c’est une très bonne chanson. Ce n’est pas un groupe que l’on voit souvent dans les choses comme ça et qui court après la visibilité. J’étais très heureux qu’ils acceptent. Je reçois beaucoup de messages de gens qui me demandent c’est quoi la toune», a raconté Fabien Cloutier, l’auteur de la série.

Nicolas Laflamme éclate de rire lorsqu’on lui rapporte les propos de Fabien Cloutier.

«C’est super cool et super flatteur pour un groupe comme nous qui n’est pas mainstream et conventionnel. On ne pouvait pas dire non à ça», a-t-il dit.

Avec cinq opus à son actif, dont le dernier, J’ai bu, lancé en décembre 2020, en pleine pandémie, le Québec Redneck Bluegrass Project évolue en marge des créneaux traditionnels.

«Chaque artiste emprunte [la voie] qu’il désire. On fait les choses à notre façon et nous sommes très bien servis comme ça. On constate, année après année, la croissance du groupe. On se définit, encore, comme un groupe underground. Nous sommes super proches de notre public et on désire rester nous-mêmes. C’est notre façon de faire», a précisé Nick The Flame.