Romans d’ici: Enquête dans un monde qui bascule

Il y a bien longtemps, chaque été, les familles anglophones fortunées s’installaient à La Malbaie. Un monde à part qui sert de prétexte à un intéressant polar.

Déjà, la photo de couverture – dames d’époque, noir et blanc bleuté – donne envie de s’arrêter. Le titre, d’une désuète sobriété, nous retient aussi : Une enquête à Murray Bay.

Arrive le prologue : « 1910. À La Malbaie, tout le village connaissait les Brockwell ». En quelques mots, tout un cadre est placé : le lointain passé, le village d’ici, et l’aura des riches familles – ces Américains qui, l’été, s’installent dans leurs villas autour de la Murray Bay et dont les habitants tirent une « manne providentielle de bills ».

Ne reste plus qu’à lancer l’action qui fera basculer le récit dans un roman policier.

Photo courtoisie

Le vendredi 1er juillet, quand les Brockwell descendent du bateau qui les amène de Montréal, ils ne savent pas encore qu’un passager a été retrouvé sans vie dans sa cabine. Une mort suspecte, mais surtout délicate, car la victime, l’avocat Alcide Gagnon, est un associé de Rodolphe Forget.

Personnages réels

Ce Forget a existé : rare Canadien français millionnaire, député conservateur et pilier de Charlevoix, on en retient aujourd’hui le manoir de Saint-Irénée qui porte son nom et l’action de sa fille, Thérèse Casgrain, championne de la lutte pour l’obtention du droit de vote des femmes au Québec.

Céline Beaudet,--- dont c’est le premier roman, mêle donc fiction et réalité : de quoi accroître notre intérêt ! D’autant qu’elle le fait de multiples façons et s’en explique en fin de roman.

Ainsi, puisque le mort du bateau appartient à l’élite, il est hors de question que la police locale s’en occupe. On fait plutôt appel au Bureau des détectives de Montréal, dont le directeur, Silas Carpenter (qui a existé), est féru d’innovations. Il dépêche à La Malbaie le (fictif) détective Édouard Lavergne, équipé d’une nouveauté : de la poudre pour relever les empreintes digitales.

En entrelaçant le travail de Lavergne, précurseur de techniques qui nous sont devenues familières, et une vie de villégiature désormais disparue, Beaudet relate avec crédibilité un moment--charnière où hier et demain se rencontrent.

C’est même le cœur de l’intrigue. Me Gagnon était en effet porteur d’une mission controversée : Rodolphe Forget cherchait des appuis pour qu’un train se rende à La Malbaie afin d’y attirer les touristes. Mais les Américains n’ont aucune envie que le tout-venant envahisse leur paradis...

À quoi s’ajoutent ce qui grenouille sous les apparences : les amours adultères et homosexuelles, les envies d’émancipation féminine, sans oublier les rapports particuliers entre les villageois et les visiteurs : « les Canadiens français avaient appris très jeunes les rouages de la soumission et de l’humilité ». Ce genre de judicieuses observations parsème le récit.

Puis Beaudet a créé deux beaux personnages avec son détective Lavergne et la jeune Jeanne, amenée à l’assister. On pressent une suite. Mieux, on la souhaite !