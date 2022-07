Télé nostalgie: Tommy Joubert réconforté par les Simpson

Si Tommy Joubert a voulu devenir acteur, c’est en partie parce qu’il a saisi l’ampleur de la tâche qui attendait tous les jours l’équipe de la comédie Radio Enfer. Mais avant d’être un artiste, ce sont les membres d’une famille toute jaune qui l’apaisaient. Retour dans le passé.

Tommy, quelle est l’émission jeunesse qui t’a le plus marqué ?

Dans une galaxie près de chez vous remporte la palme des émissions jeunesse haut la main ! L’absurde, le côté « geek », les acteurs exceptionnels... Tout dans cette émission sort de l’ordinaire et est rafraîchissant pour le téléspectateur. C’est parfois triste de se rendre compte qu’on prend de moins en moins de « risques » comme ce chef-d’œuvre télévisuel.

Quels souvenirs télé d’enfance comptent parmi tes plus beaux ?

Quand j’étais jeune, juste au moment d’aller me coucher, c’était l’heure de l’émission Les Simpson. Je me rappelle supplier ma mère afin qu’elle me laisse au moins regarder le moment du générique où la famille s’assoit sur le divan. C’était différent chaque soir et ça me réconfortait !

Y a-t-il un personnage qui t’a influencé au point de vouloir devenir artiste ?

Une des choses qui m’a donné envie de faire le métier d’acteur a été de voir la gang de Radio Enfer se faire applaudir par le public en studio. C’est un peu à ce moment que j’ai compris que c’était un métier et qu’il y avait une charge de travail énorme. J’ai toujours voulu jouer des personnages aussi cool que Carl « Le Cat » Charest ou aussi vile et mesquin que Brad Spitfire [membre de l’équipage de Dans une galaxie près de chez vous, NDLR].

Y a-t-il encore une chanson d’une émission qui te reste en tête ?

Le générique de What’s New, Scooby-Doo ? est dans ma « playlist » sur Spotify. La reprise de Simple Plan est assez réussie !

Quel univers voudrais-tu faire découvrir aux enfants ?

Celui d’Hayao Miyazaki [sommité de l’animation japonaise, réalisateur de films comme Princesse Mononoké ou Le château ambulant, NDLR].

►Tommy Joubert est en vedette dans la comédie musicale Rock of Ages, une réalisation de Joël Legendre présentée au Capitole de Québec jusqu’au 7 août. Lunou Zucchini, Rémi Chassé et Joëlle Lanctôt, entre autres, font partie de l’aventure.