« Tu n’es plus la même personne »

Pendant un an, Yoann Perez, Elisabeth Fournier, Guillaume Perez et le chien Jackson ont pris place sur un voilier de 37 pieds. Leur objectif ? Accomplir une double traversée de l’Atlantique et documenter le tout par eux-mêmes, par vidéo. Ainsi est née la série Prendre le vent, dont le dernier épisode a été diffusé jeudi dernier.

Ils ont parcouru un total de 8000 milles nautiques. Un an d’aventures, de défis et de souvenirs gravés à jamais pour les trois jeunes globe-trotters prenant place à bord du Bleuet. Un voilier ainsi nommé en l’honneur des racines québécoises du trio qui aimait aussi la référence aux bleuets qui, après un incendie, sont parmi les premiers à repousser avec vigueur.

« C’est vivant, dynamique, humain et simple, explique Yoann Perez, 32 ans, lorsqu’on lui demande de décrire leur série de 10 épisodes. Nous ne sommes pas des pros, c’est donc naturel et plutôt cru comme contenu, même si une maison de production nous a fait un super montage. »

Présentée sur les ondes d’Évasion, cette série devenue journal de bord et album-souvenir a fait craquer de nombreux adeptes d’aventure, de voyage, de voile. Des amis des animaux aussi, alors que le chien du couple formé par Yoann et Elisabeth, Jackson, « devenu un vrai chien marin » – se charge d’ajouter un côté absolument mignon à ce grand voyage.

« Pour moi, c’était un rêve d’enfant d’acheter un voilier et de traverser un océan, ajoute Yoann. Eli et mon frère Guigui ont embarqué avec moi. Ensemble, on a décidé de traverser l’Atlantique, d’aller visiter les insulaires et de voir ce qui se passe avec les océans. Le côté télé et cinéma faisait partie de mon rêve. »

Coups de cœur océaniques

Cette double traversée de l’Atlantique les a menés des îles de la Madeleine aux Açores, puis du Cap-Vert à la Guadeloupe, pays où les deux frères originaires de France ont vécu une partie de leur enfance et de leur adolescence.

De ces traversées, Yoann a accumulé une tonne de souvenirs et de coups de cœur. Parmi ceux-ci : lorsqu’il a attrapé un requin à la canne à pêche (pour ensuite le relâcher), lorsqu’un cachalot est sorti de l’eau alors que le trio et même le chien se baignaient dans l’océan et l’arrivée à terre « lorsque les nuages deviennent de plus en plus denses et que tu vois un bout de terre arriver », dit-il.

Quant à son top 3 de coups de cœur de l’aventure, il insiste d’abord sur la rencontre avec les gens (« la bonté, les valeurs »). Puis, le fait de revoir cette Guadeloupe quittée il y a 17 ans en compagnie de son frère. Enfin, les arrivées dans des villes qui se font différentes et euphoriques, car atteintes après de véritables batailles.

« On a tout vécu dans cette aventure, poursuit celui qui s’apprête à lancer sa propre agence de voyages spécialisés afin de transmettre sa passion. Amours, difficultés, une mort même (une personne rencontrée pendant le voyage est décédée), surprises, rencontres avec des animaux et réussites : on a tout vécu au maximum ! Nous n’avons pas été déçus par la nature ! »

C’est cette nature que Yoann – qui se dit ouvert à d’autres projets télé un jour – place désormais au centre de tout. Moins de matériel et plus de rencontres humaines, vivre plus simplement, faire de petits gestes, consommer moins de plastique, manger localement et prioriser la nature qui les a si bien accueillis pendant cette année qu’ils n’oublieront jamais.

►La série Prendre le vent sera en rediffusion sur les ondes d’Évasion cet été.