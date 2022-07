Essaie de Jean Szlamowicz: un antidote au moutonnement

Dans cet ouvrage éclairant et jouissif, le linguiste Jean Szlamowicz nous propose d’essayer d’y voir plus clair à travers cette «agitation pseudo-intellectuelle», de démêler le faux du vrai, «d’en déchiffrer les codes et d’en dénuder les tristes mécaniques, faibles travestissements idéologiques qui ne tiennent qu’à la grandiloquence de leurs promulgations». Car les idées sont des paroles, dit-il.

«Il faut donc étudier cette invasion lexicale comme phénomène idéologique même si cette efflorescence de concepts intimidants ne fait, en définitive, que ressasser des obsessions raciales et sexuelles devenues grilles de lecture du monde social.» Beau et vaste programme. Dogmatiques s’abstenir!

Comment comprendre ceux qui ont retourné leur veste du jour au lendemain? Hier, ils dénonçaient la religion comme étant l’opium du peuple, et aujourd’hui ces militants travestis en curés laïcs, «ces professionnels de la rancœur» n’hésitent pas à affirmer que « la laïcité, c’est l’antichambre de la stigmatisation et du racisme », des maux dont nous ne savions pas souffrir, créant ainsi une ambiance de «chantage latent» et d’intimidation parmi les incrédules que nous sommes.

Conversion idéologique

À ceux qui doutent, qui hésitent, qui rechignent, les chiens de garde du «moutonnement infini» les vouent sans autre procès à la vindicte populaire, «inscrivant leurs noms sur les murs de leur fac, annuaires spontanés du mouchardage et de l’ignominie». Craignant d’être accusés de racisme, de sexisme, de fascisme, plusieurs se rangent du côté de ces gurus de la «bien-pensance pontifiante» – hauts fonctionnaires, professeurs, journalistes. D’autres, plus enclins au changement d’allégeance, sont prêts à tous les compromis pour suivre la meute. «Après tout, un poste vaut bien une conversion idéologique.» C’est ainsi que le militantisme intersectionnel, même minoritaire, réussit à s’imposer et à trouver sa légitimité intellectuelle, nous prévient l’auteur.

Nous devons désormais surveiller notre langage, nous avertit la police des mœurs. Il ne faut plus parler de Noël, mais de la «période des fêtes». Il est préférable d’appeler ses enfants Malika ou Julio plutôt que Marie et Jean. On ne doit plus dire qu’on s’apprête à «coloniser» la planète Mars, mais bien qu’on va y «envoyer des humains». «Le langage est ainsi devenu l’objet tatillon d’une surveillance obsessionnelle. » On a créé de facto de nouvelles fonctions, de nouveaux métiers, ceux de censeurs, de « contremaîtres de la pensée», de «comptables sourcilleux de quotas raciaux et sexuels». Sans parler des harceleurs professionnels qui prétendent, à travers le défigurement de la langue, «détruire notre socle universaliste, laïc, égalitariste et démocratique».

Ont aussi surgi des comités d’éthique et de déontologie, qui ne sont rien de moins que des «bureaux de contrôle et de délation» et circulent, virtuellement, sur les réseaux sociaux, des manuels des bonnes manières «où l’on dit à des adultes comment parler aux gens». Car l’école serait le creuset des inégalités et la langue façonnerait nos représentations, prétend-on. Ce qui est totalement faux, selon l’auteur.

L’enseignement de l’étiquette

L’université n’est plus un lieu où l’on enseigne des savoirs à des étudiants avides d’acquérir de nouvelles connaissances, mais on y propose plutôt l’enseignement de l’étiquette à l’aide d’ateliers d’écriture non sexiste, déplore Szlamowicz. Le troupeau des étudiants n’a plus qu’à suivre docilement là où on veut le mener.

Une véritable imposture que l’auteur de ce brillant essai démasque «en examinant son fonctionnement et sa dynamique de culpabilisation morale», pour mieux refuser les préjugés et les distorsions qui confinent à l’intimidation. «C’est ainsi que la série des mots en – phobie (transphobie, glottophobie, islamophobie, grossophobie – liste non fermée pour cause d’invention permanente) [...] sont des concepts pseudo-psychiatriques qui s’imposent de manière déclarative et dont on ne démontre pas la validité, ni factuelle, ni conceptuelle.» Il ne faut surtout pas se laisser impressionner par ce « verbiage à cheval entre militantisme et sociologie».

Cet ouvrage est un véritable antidote au wokisme. Un acte de résistance et un cri de ralliement à tous ceux qui refusent d’être des moutons.

À LIRE AUSSI

Les dessous du maillot de bain – Une autre histoire du corps

Photo courtoisie

À l’approche des grandes vacances estivales, cet ouvrage vous aidera peut-être à ne pas bronzer idiot sur la plage ou le bord de la piscine. Car cette petite pièce de tissu qui cache le minimum, mais dévoile le maximum, a beaucoup évolué au fil des ans et des époques et ne peut être dissociée de l’évolution de nos mœurs et sociétés depuis l’Antiquité. «Il dit aussi comment le corps féminin est apprécié et déprécié.»

Or, pour se baigner, il faut d’abord apprivoiser l’eau, la mer, les rivières, cesser de la craindre, ce qui n’est pas évident au départ. Apprivoiser aussi la nudité et les courbes du corps féminin, au-delà des interdits. À travers cette histoire du maillot de bain, nous découvrons aussi l’histoire «de la peau rendue publique, du dévoilement du corps moderne. C’est l’histoire de la façon dont la chair et le tissu se sont unis pour servir le sport, le sexe et la culture. C’est aussi l’histoire des interdits, décidés par des hommes, touchant le corps féminin». Bonne saucette!

La grande expérience de la chasse

Photo courtoisie

Le monde est divisé en deux : ceux qui sont pour la chasse et ceux qui sont contre. Mais tous s’entendent, en règle générale, pour dire qu’il faut respecter l’animal qu’on traque au bout de notre fusil ou du collet. Tous les chasseurs et chasseuses rencontrés pour les besoins de cet ouvrage témoignent, en effet, du respect de la vie sauvage et de l’environnement, « et ils sont loin de ressembler à la caricature un peu grotesque qui est parfois véhiculée à leur sujet », tient à préciser l’auteur. Cet ouvrage nous permet d’entrer dans la tête des chasseurs, pour qui la chasse est davantage une passion qu’un loisir, une « quête » qui unit le chasseur et l’animal. Âmes sensibles s’abstenir.