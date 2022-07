« Vous allez me comprendre »

Vous en voulez à Kim Lee depuis la dernière saison de la téléréalité L’Empire du Bling (Bling Empire) ? Cela va changer lorsque vous verrez les prochains épisodes, promet la principale intéressée.

La téléréalité Bling Empire nous ouvre les portes – dorées – des maisons et des vies extravagantes d’un groupe de millionnaires et de milliardaires asiatiques et d’Américains de racines asiatiques de l’est vivant à Los Angeles. Parmi ceux-ci, la DJ Kim Lee fait rêver les spectateurs avec sa plastique parfaite, ses tenues somptueuses et son sens aigu de la fête.

Dans la deuxième saison déposée sur la plateforme le 13 mai dernier, Kevin Kreider (le mannequin du groupe) tente par tous les moyens de la séduire. Très méfiante, Kim lui demande de passer un détecteur de mensonges afin de prouver ses bonnes intentions. Ce qui se retourne quelque peu contre elle.

« Kevin et moi serons toujours de bons amis, a-t-elle expliqué lors de son passage à Montréal pendant le week-end de la Formule 1. Plusieurs personnes m’en veulent en ce moment à cause de l’épisode du détecteur de mensonges, mais les spectateurs comprennent aussi que j’ai beaucoup de difficulté à faire confiance aux gens. Je pensais vraiment que ce serait une bonne chose. Mais, visiblement, cela n’a pas si bien fonctionné pour moi (rires). »

Elle assure que les téléspectateurs pourront mieux comprendre ses craintes et ses motivations lorsqu’ils pourront visionner la saison 3. Saison dont Netflix n’a pas encore annoncé de date de sortie.

« Les gens devront voir la saison prochaine pour arrêter de m’en vouloir, a poursuivi la DJ et mannequin dont la fortune s’élèverait à 10 millions de dollars américains. Quand vous allez la regarder, je vous jure que vous allez mieux me comprendre. »

La fête à Montréal

Le passage de celle que plusieurs surnomment « la Kim Kardashian asiatique » sur le tapis rouge du Maxim Grand Prix Party à la gare Windsor de Montréal en marge de la Formule 1 fut bref, mais éblouissant. « J’adore la F1 et faire la fête, a-t-elle expliqué. Lewis Hamilton est d’ailleurs un bon ami. »

Bien qu’aucun membre de la distribution de Bling Empire ne l’ait accompagné à Montréal, son artiste-maquilleuse de la série se trouvait à ses côtés afin de s’occuper de sa tenue, sa coiffure et son maquillage.