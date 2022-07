Balade à Montréal avec M. Vélo

À l’intérieur de Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

Montréal comporte encore beaucoup trop d’intersections et de pistes cyclables inutilement dangereuses, ai-je pu constater en me promenant avec une sommité hollandaise du vélo.

Récemment, le Festival Go Vélo invitait Stein Van Oosteren, expert international de la cause du vélo urbain.

Ce diplomate hollandais auprès de l’UNESCO (l’organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture), basé à Paris, est un fervent défenseur de la cause cycliste en Europe.

Je suis allé me promener en BIXI avec lui pour recueillir ses impressions de Montréal.

Logiquement, ma balade avec lui a commencé à la Maison des cyclistes, devant le parc La Fontaine. Ironiquement, là passe une piste cyclable aussi achalandée que mal pensée.

Celui que je surnomme « M. Vélo » voit vite le problème.

« La rangée de véhicules stationnés fait comme un mur et l’automobiliste qui tourne ne peut pas voir si des vélos arrivent », constate M. Van Oosteren en hochant la tête.

Difficile de respecter la priorité des vélos si on les voit juste à la dernière seconde !

Devant nous, une voiture s’immobilise par-delà sa ligne d’arrêt en empiétant sur la piste cyclable.

« Il s’avance sur la piste parce que sinon les voitures stationnées lui cachent si des autos arrivent », comprend aussitôt M. Vélo.

« Ce n’est pas la faute des automobilistes si ça a été mal conçu. »

Pour révolutionner les mentalités, Stein Van Oosteren préconise des trottoirs continus.

« Le trottoir ne doit pas s’arrêter à chaque coin de rue, il doit continuer. C’est à la rue, à la partie auto, d’être périodiquement coupée par le trottoir, de passer par-dessus. »

Même chose pour le vélo : il doit passer par-dessus le trottoir... prudemment.

« Ça indique symboliquement et concrètement la priorité des piétons. »

Plus de monde

Nous n’avons pas enfourché nos BIXI que le diplomate m’arrête : « Attends ! Comptons combien de gens passent à vélo ou en auto. »

À l’heure de pointe du matin sur Rachel, je suis bien obligé de constater que plus de gens utilisent la piste cyclable que la rue.

À l’angle de Saint-Hubert et de Rachel, M. Van Oosteren, un géant de 6 pieds 7 pouces, va se placer, debout, dans la rue, là où il juge qu’un obstacle protecteur devrait être érigé.

« Ça forcerait les automobilistes à le contourner, ça protégerait les cyclistes et ça permettrait aux conducteurs de mieux les voir. »

Heureux de l’« autoroute à vélos », communément appelé le REV (Réseau express vélo), sur la rue Saint-Denis, M. Van Oosteren m’explique que ce genre de disposition sauve des vies.

Les cyclistes servent de zone tampon entre les piétons et les autos.

« Ça se peut qu’un cycliste te frappe, au moins, ce n’est pas une auto. Avant, le piéton distrait risquait pire ! »

Aberration

Sur la rue Saint-Urbain, j’ai honte. Une piste cyclable colle directement les autos stationnées à droite.

« Le cycliste dans ce corridor risque l’emportiérage. Par prudence, il doit rouler hors de la piste. C’est aberrant ! »

Par déformation diplomatique, M. Van Oosteren demeure affable et poli.

Il vante Montréal en la comparant à des grosses villes américaines.

C’est gentil. Mais je sens bien que s’il nous comparait à Amsterdam ou à d’autres villes hollandaises, il nous recalerait.