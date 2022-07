Corneille, Joséphine Bacon et Dany Laferrière au Festival Haïti en Folie

La 16e édition du Festival Haïti en Folie se fera hybride et alléchante. Parmi les têtes d’affiche des concerts qui seront présentés en salle, en plein air et en ligne se trouvent le chanteur Corneille, la poétesse innue Joséphine Bacon, l’auteur Dany Laferrière et le populaire humoriste haïtien Kako (qui présentera le spectacle d’humour en créole BINGO NIGHT au Cabaret La Tulipe).

Du 25 au 31 juillet, le Festival Haïti en Folie mettra en vedette des artistes d’ici et d’ailleurs célébrant, ensemble, la culture haïtienne. Plus de 150 artistes participeront à ces sept jours de célébrations qui reprendront leur place au parc Lafontaine, aux Jardins Gamelins et dans le Quartier des spectacles notamment, après deux ans de pandémie.

L'auteur-compositeur-interprète Corneille sera accompagné d’artistes invités d’origine haïtienne. Se joignent au DJ Windows 98 (Win Butler du groupe Arcade Fire) plusieurs femmes DJs, dont DJ Kidcrayola, DJ Special K et DJ Kayssy.

En marge du Festival, l’installation vidéo sonore projetée sur la façade du métro Saint-Laurent à Montréal rendra hommage aux 35 ans de carrière du romancier Dany Laferrière né à Port-au-Prince, en Haïti. Le défilé carnavalesque RARA Haïti en Folie se tiendra le 30 juillet dès 16h à travers les rues du Plateau-Mont-Royal.

BélO, Paul Beaubrun, Wesli & Friends seront aussi de la partie. Le Festival Haïti en Folie comporte aussi des volets cinéma, panels de discussions, concert-midi, foire artisanale et ateliers et foire du livre.