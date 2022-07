Encore dans la tourmente

La députée caquiste Marie-Eve Proulx est encore au cœur d’une tourmente. Après avoir démissionné de son poste de ministre l’an dernier en raison d’allégations de harcèlement psychologique envers un employé, c’est maintenant au tour de plusieurs maires de sa circonscription de dénoncer un climat tendu avec son bureau.

Ce nouvel incident s’ajoute à une longue saga (voir encadré) concernant la députée de Côte-du-Sud, qui compte malgré tout encore se présenter aux prochaines élections.

Cette fois-ci, on reproche au bureau de Marie-Eve Proulx d’avoir insisté pour s’ingérer dans la rédaction d’un communiqué de presse pour un projet culturel et sportif.

Il a été impossible de connaître les détails de cette histoire. Mais, selon la préfet de la MRC de Montmagny et mairesse de Cap-Saint-Ignace, Jocelyne Caron, la situation était assez grave pour que tous les maires de la MRC soient informés des agissements.

Dans une résolution de la séance du conseil du 14 juin, la direction générale informe les élus d’un incident survenu en amont d’une conférence de presse du 30 mai dernier.

« À titre d’employeur, la MRC ne peut tolérer certains comportements. La MRC a une politique de harcèlement adoptée en 2018 ainsi qu’un code d’éthique qui régit les interactions et des actions ont été prises en ce sens », peut-on lire dans un procès-verbal.

Mme Caron en ajoute. « Quand on intervient entre collègues de travail, il doit y avoir une certaine civilité [...] Donc il y a une façon de faire, une façon de le demander et on n’était pas en accord avec cette façon de faire là et j’ai demandé à ce que ça ne se reproduise pu. »

« Le bureau de la députée a reçu le communiqué que quelques minutes avant la conférence de presse et a simplement suggéré quelques modifications mineures », a toutefois répliqué un porte-parole de Mme Proulx au Journal.

Critiques de Drainville

Alors qu’il était chroniqueur politique, Bernard Drainville a été l’un de ceux qui ont critiqué le plus les actions de Mme Proulx. Aujourd’hui, ironie du sort, celui-ci se présente pour la CAQ dans la circonscription voisine.

« Je vais te dire une affaire, j’ai de la misère à m’expliquer pourquoi elle est encore ministre », affirmait-il en mai 2021.

Un mois plus tôt, il avait été encore plus virulent : « On parle d’une ministre qui a de la difficulté à gérer ses relations humaines, une ministre qui a tenu à répétition des propos blessants, dégradants, irrespectueux. Moi, j’ai parlé à plusieurs personnes et elle est capable d’être méchante et d’humilier et de tomber dans les attaques ».

Un parcours parsemé de départs et de plainte

1er OCTOBRE 2018

Ancienne mairesse de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, Marie-Eve Proulx a été élue le 1er octobre 2018, avant d’être nommée ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

FÉVRIER 2020

Les ennuis de Mme Proulx débutent en février 2020 quand notre Bureau parlementaire dévoile qu’il y a eu près de 14 départs en autant de mois dans son entourage. « Insultes, harcèlement, intimidation, climat toxique... La situation serait telle que le cabinet du premier ministre a dû intervenir », pouvait-on lire dans Le Journal.

Plus tard, on apprendra que le premier ministre avait rencontré Marie-Eve Proulx et qu’elle profitait des services d’un « coach ».

MARS 2021

En mars 2021, un scandale éclate quand le cabinet de la ministre Marie-Eve Proulx fait l’objet d’une plainte formelle de harcèlement psychologique. Un dossier est alors déposé au Tribunal administratif du travail.

Marie-Eve Proulx n’aura toutefois pas besoin de se présenter devant le tribunal puisqu’une entente de principe intervient entre elle et le plaignant lors d’une séance de conciliation. Plus tard, Le Journal obtiendra la confirmation que ce sont les citoyens qui ont payé la note de ce règlement hors cour.

AVRIL 2021

Le mois suivant, une autre tuile lui tombe sur la tête avec la démission de son attachée de presse. Bernard Drainville déclare au 98,5: « J’ai cessé de compter, mais on est rendu à certainement 20 employés qui ont quitté le bureau de Mme Proulx. On parle d’une employée en pleurs parce qu’elle n’en peut plus d’être dénigrée. »

Le lendemain, Marie-Eve Proulx se voit contrainte de quitter ses fonctions de ministre. « Malheureusement, on se rend compte que la situation ne s’est pas suffisamment améliorée », affirme François Legault.

18 MAI 2022

En dépit d’un parcours houleux, le 18 mai dernier, Marie-Eve Proulx confirmait qu’elle sera candidate pour la CAQ aux Élections provinciales du 3 octobre.

— Louis Deschênes