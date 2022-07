Le pape ne se rendra pas sur les Plaines

Les plaines d’Abraham seront un lieu de rassemblement incontournable pendant la visite du pape François, bien que les fidèles réunis n’y verront pas en chair et en os le pontife de 85 ans. Il s’adressera plutôt à eux à travers des écrans géants.

Après son atterrissage à l’aéroport international Jean-Lesage de Québec prévu vers 15 h, le mercredi 27 juillet, le Saint-Père se dirigera vers la Citadelle de Québec, où il rencontrera des dignitaires et fera une allocution publique.

Le grand public ne sera toutefois pas admis à l’intérieur, étant plutôt invité à suivre le tout depuis des écrans géants qui retransmettront l’activité en direct sur les plaines d’Abraham, tout près.

Enjeu de sobriété

Présentement, il n’y a « pas de plan » pour un discours ou un bain de foule à même les Plaines, indique Valérie Roberge-Dion, directrice des communications de l’Église catholique de Québec.

« Il y a un enjeu de sobriété dans le choix des activités qui a été fait pour respecter l’esprit du voyage [la réconciliation avec les peuples autochtones, NDLR] et pour aussi tenir compte de sa santé, donc des événements plus petits, plus brefs », explique-t-elle.

Rappelons que le pape souffre d’importants problèmes de mobilité, en raison d’une douleur persistante à un genou.

En raison de sa grande capacité d’accueil, les Plaines joueront malgré tout un rôle central pendant l’événement.

On y retransmettra la plupart des éléments de la programmation, y compris la messe très attendue à la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré, moment culminant de la visite papale, le jeudi.

En fin d’après-midi, le pape sera de retour à Québec pour un temps de prière plus intime avec des membres de l’Église (les vêpres) à la cathédrale-basilique Notre-Dame-de-Québec, qui sera également diffusé sur les Plaines.

« De fait, les Plaines, ça va être un site qui va pouvoir accueillir beaucoup plus largement les personnes que des sites comme Sainte-Anne-de-Beaupré ou les vêpres à la cathédrale », souligne Mme Roberge-Dion.

Pas un « show »

Le site est appelé à être « un carrefour axé sur la rencontre » mettant à l’honneur l’héritage autochtone.

« Ce ne sera pas un festival ou un show, ce n’est pas l’esprit de ce qui va être vécu là », illustre la porte-parole.

Les organisateurs entendent préciser rapidement, possiblement cette semaine, quel sera le mécanisme (billetterie, préenregistrement ou libre accès) pour accéder aux Plaines, mais, chose certaine, ce sera gratuit.

D’autre part, les autorités municipales et policières devraient faire le point prochainement sur les impacts à la circulation, alors que l’événement requiert une logistique colossale.

En entrevue samedi avec l’agence de presse Reuters, le pape François a mentionné qu’il avait toujours l’intention de venir au Canada et il a démenti les rumeurs selon lesquelles il pourrait démissionner de ses fonctions prochainement en raison de ses ennuis de santé, assurant que ça ne lui a « jamais effleuré l’esprit ».