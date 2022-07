Le PDG de la multinationale CAE encaisse

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les entreprises d’ici et de l’actualité des sociétés cotées en Bourse.

Marc Parent touche un profit de 6,5 M$

Photo Martin Alarie

Grand patron de CAE depuis 2009, Marc Parent a réalisé cette semaine un gain d’environ 6,5 millions $ en exerçant des options d’achat d’actions de l’entreprise québécoise spécialisée en formation aéronautique et médicale. Le titre de CAE a reculé de moins de 4 % depuis le début de l’année alors que l’indice principal de la Bourse de Toronto a cédé plus de 11 %. M. Parent a commencé sa carrière dans l’aéronautique chez Canadair en 1984 comme ingénieur affecté à ce qui allait devenir le jet régional CRJ.

Ils achètent du Coveo

Photo Francis Halin

Le PDG de Coveo, Louis Têtu, a acheté cette semaine pour plus de 250 000 $ d’actions de l’entreprise technologique de Québec. Laurent Simoneau, cofondateur et chef de la technologie de Coveo, a quant à lui réinvesti 51 000 $ dans l’entreprise. Le titre de Coveo a plongé de 70 % depuis son entrée en Bourse, en novembre, ayant subi de plein fouet la déroute boursière du secteur techno.

Haleo récolte 5,2 millions $

Capture d'écran

La clinique virtuelle de soins du sommeil Haleo vient de clôturer une ronde de financement qui lui a permis de recueillir 5,2 millions $ auprès de plusieurs investisseurs, dont Boréal Ventures, Anges Québec Capital, Investissement Québec, Desjardins Capital, Real Ventures et MedTeq. Fondée en 2015 par Bradley Smith, l’entreprise montréalaise propose une application de gestion du sommeil qui s’adresse notamment aux travailleurs à horaire atypique.

Le chef des finances de Loblaws empoche

Photo courtoisie

Richard Dufresne, le chef de la direction financière de Loblaws, a réalisé un profit de plus de 300 000 $, le mois dernier, en exerçant des options du géant torontois du commerce de détail. Avant de déménager en Ontario pour travailler chez George Weston et Loblaws, M. Dufresne a dirigé les finances de Metro pendant plusieurs années. Le titre de Loblaws a grimpé de plus de 50 % au cours des 52 dernières semaines.

Un dirigeant d’Interfor achète

Photo tirée de interfor.com

Éric Larouche, v.-p. à l’exploitation d’Interfor pour l’est du Canada, a acheté pour 100 000 $ d’actions du producteur de bois au cours des deux dernières semaines. Jusqu’en février, M. Larouche travaillait chez Eacom Timber, une entreprise montréalaise récemment acquise par Interfor. Figurant parmi les plus grands producteurs au monde, Interfor exploite deux scieries et une usine de transformation au Québec.

Petit gain pour un administrateur de Saputo

Photo courtoisie

Louis-Philippe Carrière, membre du CA de Saputo depuis 2017, a encaissé cette semaine un profit de près de 105 000 $ en exerçant des options du transformateur laitier. Il s’agit toutefois d’un gain relativement modeste compte tenu du nombre de titres échangés. L’action de Saputo a perdu 25 % de sa valeur au cours des 52 dernières semaines.