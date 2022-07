Les humains passent, leurs œuvres restent

Nous sommes tous mortels. Nul n’est éternel. Mais nos œuvres et nos actes, bons ou mauvais, le sont dans la mesure où, de génération en génération, on les garde vivants et actifs dans la mémoire collective.

Garder vivante, active et transmettre la belle et immense œuvre de l’artiste Pierre-Paul Bertin (1926-2006), c’est ce que fait depuis plusieurs années Paule Robert-Bertin, sa conjointe et complice de toujours...

Pierre-Paul Bertin

Né à Beine-Nauroy, près de Reims, en France, il était peintre, sculpteur, graveur et poète. Un artiste perspicace, intègre et inspirant.

Doué d’un remarquable talent précoce, c’est très jeune qu’il intègre l’École des Beaux-Arts de Reims. Il poursuit sa formation technique et artistique d’Arts appliqués à l’École Blot.

Il est formé par de grands maîtres, tels Gromaire, Villon, Zadkine, Paul Vincent.

Il était reconnu et en demande en France. Sa carrière artistique y était alors bien établie lorsqu’à la faveur du symposium international, il débarque au Québec le 14 juillet 1966.

Il a alors 40 ans. Et tombe éperdument amoureux du Québec, un nouveau monde riche de silences, de vastes paysages mutant au gré des saisons, et surtout de son fleuve : le Saint-Laurent.

De ce fleuve, Pierre-Paul Bertin dira : « Le Saint-Laurent a été et restera la vertébrale de ce magnifique pays ».

Il enseignera à l’École des beaux-arts de Québec et travaillera parallèlement au sein du ministère de l’Éducation du Québec, à titre de spécialiste en sciences de l’éducation.

De la Société Arts-Sciences-Lettres à Paris, il recevra la médaille d’or en 1985.

Du gouvernement français, en janvier 2000, il acceptera les insignes de Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres.

Son œuvre

Au début des années quatre-vingt-dix, j’ai eu le privilège de visiter le jardin et l’atelier de Pierre-Paul Bertin à Beauport, près de Québec. De mes yeux de nouvel arrivant, j’ai vu ses œuvres époustouflantes de beauté.

Des œuvres d’une richesse de lumière et de mouvements qui inspirent et imposent le silence et le respect... Notamment son Miserere, un tableau de vingt-cinq mètres carrés évoquant les camps de la mort de la Seconde Guerre mondiale.

En 1998, il publie un recueil de 100 poèmes illustrés.

Des soirées passées avec Pierre-Paul et Paule, je me souviens aussi de sa poésie épurée consacrée à la valeur de l’amour et de l’amitié. Elle catalysait son inspiration pour la peinture, la sculpture et la gravure...

C’est avec sa parole poétique et inspirante qu’il me parla de la beauté matérielle et immatérielle du fleuve Saint-Laurent...

C’est l’été. Le temps des vacances, du tourisme, des redécouvertes et des découvertes. Si vous vous rendez en Beauce, au Musée Marius-Barbeau de Saint-Joseph-de-Beauce, vous y verrez « Nature et lumière en mouvement », la plus récente exposition d’œuvres de Pierre-Paul Bertin.

C’est une création inspirée par la nature du Québec, son fleuve et ses effets de lumière en mouvement.

Si vous aimez les artistes authentiques, vous aimerez Pierre-Paul Bertin.