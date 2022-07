LHJMQ: Justin Poirier, le premier choix du Drakkar

BAIE-COMEAU – Le Drakkar de Baie-Comeau a fait de l’attaquant Justin Poirier son tout premier choix au repêchage de la Séance de sélection de la Ligue de hockey Junior majeur du Québec.

Prenant la parole au 4e rang de la ronde initiale, lundi soir, le navire nord-côtier a jeté son dévolu sur l’ailier droit de 5 pieds, 7 pouces et 183 livres qui vient de connaître une belle saison avec les Grenadiers de Châteauguay.

Répertorié comme le 4e meilleur espoir selon la liste de la Centrale de recrutement, Poirier est reconnu pour son flair offensif comme en témoigne sa fiche de 33 buts, 16 mentions d’aide et 49 points en 37 parties.

Le frère cadet de Jérémie, qui vient de gagner la coupe Memorial avec les Sea Dogs de St-John, se retrouvait également dans le haut de la liste aux yeux de la direction du club baie-comois.

« C’est un joueur qui figurait vraiment dans nos plans et que nos amateurs vont vite apprécier. C’est un marqueur naturel, mais qui n’a pas peur d’aller dans le trafic. Il va avoir besoin d’un temps d’adaptation, mais nous ne sommes pas inquiets pour lui », a vite résumé le directeur général Pierre Rioux.

Un défenseur

Après le 4e choix, le Drakkar devait initialement parler au 5e tour, mais une récente transaction avec l’Océanic de Rimouski l’a relégué au 10e rang tout en mettant la main sur le défenseur de 17 ans Zachary Lessard ainsi qu’un choix de 2e ronde (21e au total) en 2022.

Avec cette 10e sélection, le Drakkar a choisi le défenseur Julien Lanthier, qui fait 6 pieds et 150 livres, des Vikings de St-Eustache répertorié comme le 8e meilleur espoir selon la liste de la Centrale de recrutement.

Impliqué dans 40 matchs la saison dernière, le défenseur gaucher a compilé une fiche de 7-26-33 en saison régulière sous la tutelle de l’entraîneur-chef et ancien joueur du Drakkar, Joël Perrault.

« C’est un autre joueur qui figurait très haut dans notre liste. Sans être le joueur le plus flamboyant sur la patinoire, Julien est reconnu pour son intelligence et sa grande maturité. Il est efficace dans toutes les zones et nous sommes très heureux de l’accueillir chez nous », a ajouté Rioux, qui sera le troisième DG du circuit Courteau à prendre la parole, mardi matin, lors de la deuxième ronde du repêchage.