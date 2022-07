Ma réflexion sur votre travail de courriériste

Je lis régulièrement les lettres que vous publiez, et dans la majorité des cas, elles relatent des expériences de vie. Les gens vous livrent, souvent sans retenue, leurs problèmes émotionnels et sentimentaux. Pour plusieurs couples, le navire tangue dangereusement. Et dans ces cas-là, on peut clairement noter leur désarroi, leur détresse et leur désenchantement.

La vie de couple, ce n’est jamais simple, encore moins quand deux personnes ont vécu ensemble de nombreuses années. C’est curieux comme les rapports chaleureux et la complicité qu’on a au début d’une vie à deux, ça s’aère et ça s’espace avec le temps. Vous notez souvent que l’habitude, l’accoutumance et la routine quotidienne, fade et sans saveur, guettent tout le monde.

J’apprécie tous ces gens qui osent se confier à vous pour demander de l’aide afin de remettre leur navire à flot malgré la mer agitée sur laquelle ils voguent. Vous les incitez à se renouveler, à rafraîchir leur union pour que l’espoir se pointe dans leur horizon.

Vous ne ratez jamais une occasion de leur donner un conseil approprié à leur situation et vous les encouragez toujours à chercher une solution qu’ils ne verraient pas par eux-mêmes, tant ils ont le nez collé sur leur problème. Vous êtes une donneuse d’espoir, et j’aime ça. J’ai moi-même goûté à votre médecine il y a plusieurs années, et je voudrais dire à ceux et celles qui vivent un creux de vague dans leur couple qu’il y a toujours de l’espoir à l’horizon, pour peu qu’on veuille se donner la peine de faire les efforts requis.

À la suite des conseils que vous m’aviez donnés dans le temps, j’ai pris le taureau par les cornes et je suis allé en thérapie avec ma femme. Ce ne fut pas simple de recoller les morceaux de notre couple en déroute, mais on y est parvenus. Cinq ans plus tard, Louise, on est toujours ensemble, et j’ose le dire candidement, plus heureux que jamais. Car on s’aimait, mais on ne le savait plus. Merci beaucoup !

Un homme changé en mieux

Votre témoignage fait chaud au cœur. J’apprécie quand vous dites que je suis une donneuse d’espoir, car pour moi l’espoir, c’est le premier ingrédient pour aller vers un mieux-être.