Montréal complètement cirque: cinq spectacles à voir

Pour marquer le retour à la normale de Montréal complètement cirque, la directrice du festival et de la programmation, Nadine Marchand, a partagé à l’Agence QMI ses cinq coups de cœur qui seront présentés en salle, sous le chapiteau et en extérieur du 7 au 17 juillet.

«Après la nuit»

Conçu spécialement pour la scène circulaire de la TOHU, ce spectacle de Nord Nord Est, sous la direction de Benoit Landry, «est à la fois un concert, un voyage vers la liberté et un élan de vie» qui promet d’être spectaculaire, a indiqué Mme Marchand. Au centre de la scène, la formation montréalaise Chances jouera les pièces musicales, tandis que le spectacle s’articulera autour, mais aussi au-dessus. En tout, une douzaine d’acrobates et de danseurs rassembleront les spectateurs dans cette communion dispensée à une TOHU transformée pour l'occasion, du 5 au 16 juillet, à 19 h 30.

«Barka»

Présenté du 6 au 17 juillet sous le grand chapiteau de la TOHU, ce cabaret circassien «très vivant» fait appel à l'espoir et à la liberté, tout en combinant les percussions afro-colombiennes et les mélodies des Balkans, la danse et les acrobaties. Créé par la troupe Gypsy Kumbia Orchestra, ce spectacle est à la fois festif et relaxant.

«La Famille GoldenCrust»

Arrivés de la Floride, deux «snowbirds», Grace et Kevin, installent leur roulotte dans un camping québécois des plus kitsch. Ils y présentent par le fait même, à l’Escale sur le site extérieur de la TOHU, un spectacle de cirque unique combinant humour déjanté et numéros impressionnants. Conçue par la compagnie des Deux de Pique, la famille GoldenCrust s’amusera avec le public autour de son motorisé, du 8 au 17 juillet.

PHOTO Nicolas Descoteaux

«Cirqu’easy»

À la manière des «speak easy», la place Pasteur, coin Saint-Denis et Sainte-Catherine devant le clocher de l’UQAM, se transforme en «Cirqu’easy» du 7 au 17 juillet, de 17 h 30 à 23 h 30. Ce nouveau lieu de diffusion tout en rouge est l’endroit parfait pour se détendre, prendre un verre et se laisser surprendre. Avec un bar, des fauteuils, une formation musicale en prestation et une passerelle, les gens peuvent s’y assoir, se promener, mais attention, car des numéros surprises peuvent apparaitre à tout moment: contorsion, jonglerie, sur le bar et même dans les arbres, a prévenu la directrice de Montréal complètement cirque.

«Les 3GÉANTS»

Pour cette nouvelle création, le festival y est allé d’un coup de maitre. Installés à des endroits phare du centre-ville, soit à l’esplanade de Place Ville Marie, aux Jardins Gamelin et au parc Vinet dans le Sud-Ouest, trois imposants colosses d’acier serviront de passerelles acrobatiques aux compagnies circassiennes Les 7 doigts, Crique Éloize et Machine de Cirque. Tous les soirs du 7 au 17 juillet – à l’exception du 11 juillet – ces trois troupes rendront hommage, en simultanée, à un géant québécois ayant marqué l’imaginaire ou l’histoire de la Belle Province, à 18 h et à 21 h 30.