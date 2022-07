Nick Kyrgios survit à Brandon Nakashima et passe en quarts de finale à Wimbledon

LONDRES | Malgré une blessure à l’épaule, Nick Kyrgios a eu le dernier mot sur Brandon Nakashima, lundi, lors du quatrième tour du tournoi de Wimbledon.

L’Australien l’a emporté par la marque de 4-6, 6-4, 7-6 (2), 3-6 et 6-2 contre l’Américain qui n’a pas à rougir de sa performance. C’est la troisième fois de sa carrière que Kyrgios atteint les quarts de finale lors d’un tournoi du Grand Chelem.

Après la troisième manche, on croyait que l’affaire était dans le sac pour Kyrgios. Il a cependant laissé filer la quatrième pour avoir besoin d’une manche ultime pour fermer les livres.

«J’ai été très impressionné par Brandon, a mentionné Nick Kyrgios après le match. Je n’avais pas trop vu ses matchs avant de l’affronter.

«J’ai regardé le tableau et les adversaires qu’il a battus. (Denis) Shapovalov a remporté le tournoi junior ici donc je m’attendais à une très bonne opposition de sa part. Plusieurs facettes de son jeu m’ont impressionné.»

Il n’a pas joué à la hauteur de ses attentes.

«Je ne jouais pas aussi bien que je le souhaitais, a précisé Kyrgios. Je ne sentais pas la balle aussi bien que lors de mes matchs contre (Stefanos) Tstitsipas ou (Filip) Krajinovic. Je savais que je devais continuer à me battre. C’était une bonne performance mentale.»

Un malaise à l’épaule

Pendant le match, Kyrgios a dû négocier avec une blessure à l’épaule qui est apparue avant son premier coup de raquette de la journée.

Il a eu besoin du thérapeute à plusieurs reprises afin qu’il puisse poursuivre le match.

«Au lendemain de mon duel contre Tsitsipas, j’ai ressenti une douleur à l’épaule, a raconté Kyrgios. J’ai joué beaucoup de tennis au cours des six dernières semaines. Je m’attendais à ce que mon corps me lance des signes. C’est normal. J’ai dû prendre des antidouleurs durant le match.

«À ce stade du tournoi, je crois que personne n’est à 100 %. Je me suis arrangé pour composer avec la douleur. Je le fais beaucoup mieux qu’avant.»

Pas de danger pour Nadal

Dans le dernier match de la journée sur le central, Rafael Nadal a signé une victoire en trois manches contre le Neerlandais Botic van de Zandschulp (6-4, 6-2 et 7-6 (6).

Il devient seulement le troisième joueur âgé de 36 ans et plus à se rendre en quarts de finale à Wimbledon. Roger Federer et Ken Rosewall avaient réalisé cet exploit avant lui.

ai poursuivi dans la même veineatteindre les quarts de finale après trois ans d’absence à Wimbledon, c’est incroyable.»

Lors de son prochain match, il affrontera l’Américain Taylor Fritz qui a battu l’Australien Jason Kubler en trois manches assez faciles (6-3, 6-1 et 6-4).

Dans l’autre match, le Chilien Cristian Garin a remporté un marathon de cinq manches contre le 19e favori, l’Australien Alex de Minaur.

Halep rugit

La Roumaine Simona Halep a remporté une victoire décisive contre l’Espagnole Paula Badosa au compte de 6-1 et 6-2. La championne de 2019 semble en grande forme et elle sera à surveiller alors que le tableau féminin est très ouvert.

Au prochain tour, elle croisera le fer avec Amanda Anisimova qui a été sans pitié pour Harmony Tan (6-2 et 6-3).

Dans les autres matchs au programme, Elena Rybakina a poursuivi sa route sans faire de bruit en disposant de la surprenante Petra Martic au compte de 7-5 et 6-3.

Celle qui a éliminé Bianca Andreescu va maintenant se mesurer à l’Australienne Ajla Tomljanovic. Celle-ci a battu la Française Alizé Cornet en trois manches (4-6, 6-4 et 6-3).

Finalement, le tournoi de la Canadienne Gabriella Dabrowski est terminé. Avec son partenaire John Peers en double mixte, elle a baissé pavillon en trois manches (4-6, 6-3 et 5-7) contre la paire du Croate Mate Pavic et de l’Indienne Sania Mirza.