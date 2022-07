Réponses aux interrogations

La situation est la suivante. Le Canadien a un engagement financier (salaires aux joueurs) de 80 576 666 $, selon CapFriendly. On doit renouveler les contrats de Alexander Romanov, de Rem Pitlick et de Michael Pezzetta.

Ce sont tous des joueurs autonomes avec restriction, donc, sur le plan des négociations, on ne devrait avoir aucun souci.

Que fait-on avec Samuel Montembeault ?

Il reste dans la caisse : 1 923 334 $.

Rien pour s’énerver.

Plutôt une situation inquiétante qui demande une sérieuse intervention afin de donner plus de poids au modèle d’affaires concocté par Jeff Gorton et Kent Hughes.

Comment s’en sortiront-ils ?

Ça va prendre quelques années, on le sait, tout en admettant que tout se déroule selon le scénario envisagé.

Donc, début juillet, c’est la grande rentrée pour les directeurs généraux. La grande rentrée, car ils auront l’occasion de pousser plus loin les discussions avec leurs homologues.

Rachat de contrat

Début juillet signifie une période de 12 jours où racheter des contrats. Profitera-t-on de l’occasion, chez le Tricolore, pour donner plus de flexibilité en ce qui a trait au plafond salarial ?

On a effleuré, il y a quelques semaines, la perspective de racheter l’entente qui lie le CH à Jonathan Drouin. Mais pourquoi ? Il écoulera la dernière année de son contrat. Remarquez bien que le Canadien pourrait réaliser une économie de 1 833 334 $ qu’on aurait à enregistrer sur la liste des salaires pour les deux prochaines saisons.

Veut-on emprunter cette route ? J’en serais étonné.

Ainsi, c’est la semaine des grandes décisions, et, au cours du mois de juillet, il sera intéressant de suivre les choix que feront les décideurs du Tricolore.

Poursuivra-t-on les discussions sur le transfert possible de Jeff Petry ? Assurément. Son départ permettrait au Canadien de peaufiner sa stratégie quand s’ouvrira le marché des joueurs autonomes.

Et que fera-t-on de Josh Anderson et de Christian Dvorak ? On demeure sans réponse parce que Kent Hughes est un fin négociateur et que la patience l’a toujours bien servi dans son rôle de conseiller des joueurs. Maintenant, il œuvre de l’autre côté de la clôture, sauf que les règles du jeu ne sont pas les mêmes. Ses homologues risquent d’être moins patients, puisqu’ils ont des solutions de remplacement.

Qui ? Qui ?

C’est finalement la semaine où l’on aura des réponses.

Et celle qui sera la plus attendue, à moins que Hughes ne réalise un coup fumant, est le choix du Canadien.

Chez les dirigeants, le choix est fait. Après autant de semaines pour bien évaluer les forces et les faiblesses des candidats de premier plan, on a fait un choix. Un choix unanime, j’en doute. Mais on a consensus.

Entre-temps, ça ne fait aucun doute que le dossier Carey Price, qui se prononcera sur son état de santé au début de septembre, n’est pas sans gêner les démarches qu’envisagent les décideurs sur le marché des joueurs autonomes.

On pourra toujours tenter d’embaucher un joueur de premier plan, mais encore faudra-t-il s’assurer qu’on pourra respecter les règlements du plafond salarial.

Certes, l’absence de Price pour une très longue période amenuiserait les engagements financiers ; son salaire de 10,5 M$ apparaîtrait sur la liste des blessés, donc il donnerait plus de latitude sur le transfert des effectifs.

Il sera donc intéressant d’observer les manœuvres qu’utiliseront Gorton et Hughes au cours des prochaines semaines.

Ils ne pourront trouver un meilleur endroit où effectuer officiellement la relance de l’entreprise.

On le fera à la maison.

Dossier fermé, ou presque...

Donc, le dossier des entraîneurs est fermé. Enfin, presque. Les Sharks de San Jose ont décidé de faire durer le suspens. Vendredi, on a fait maison nette. Entraîneur-chef, adjoints, personne n’a échappé au couperet... Donc, il y a eu certes des surprises parce qu’on croyait que les directeurs généraux regarderaient du côté de la relève, chez les jeunes entraîneurs du hockey professionnels, mais ça n’a pas été le cas. Plusieurs entraîneurs expérimentés ont trouvé un endroit où ajouter quelques saisons à leur carrière. Les changements sont nombreux : Derek Lalonde à Detroit, Jim Montgomery à Boston, Luke Richardson à Chicago, Paul Maurice en Floride, Peter DeBoer à Dallas, Jay Woodcroft à Edmonton, Bruce Cassidy à Vegas, Martin St-Louis à Montréal, John Tortorella à Philadelphie, Lane Lambert à Long Island et Rick Bowness à Winnipeg...

Dans un autre ordre d’idées, ce qu’on raconte à Pittsburgh, c’est qu’on pourrait bien prendre un gros risque financier dans le dossier Kristopher Letang et, du même coup, dire merci à Evgeni Malkin pour les bons services rendus à l’organisation. Comme les Penguins ont un urgent besoin de défenseurs de haut niveau, on ne peut se permettre de laisser filer le meilleur du groupe, celui qui vient de connaître une saison exceptionnelle. Dans le cas de Malkin, il est constamment sur la liste des blessés.

Par contre, n’oublions pas que les Penguins ont été incapables de franchir la première étape des séries éliminatoires au cours des quatre dernières saisons...

Les Russes : on s’interroge

On peut comprendre les directeurs généraux de la Ligue nationale de s’inquiéter sur le statut de leurs joueurs russes.

On aurait souhaité qu’ils demeurent au Canada ou aux États-Unis, mais rien n’empêche un joueur de retourner dans son pays à la fin d’une saison.

Les décideurs comprennent très bien la situation.

Ce qui se passe présentement, cette guerre en Ukraine, n’est pas sans soulever des interrogations chez les décideurs de la LNH.

Les joueurs russes pourraient-ils éprouver des ennuis à quitter Moscou ou la Russie, pour regagner leur formation respective en Amérique du Nord ?

Personne ne le sait.

Les instances du circuit Bettman surveillent la situation de près. N’oubliez pas que les équipes russes ont été bannies de toutes les compétitions internationales depuis le début de la guerre en Ukraine.

Les Russes pourraient-ils répliquer en interdisant à « ses » joueurs de retourner en Amérique du Nord ?

Également, la présente situation pourrait influencer la décision de certaines équipes relativement au repêchage des joueurs amateurs. Sélectionnera-t-on un espoir russe considérant les inquiétudes qu’alimente le conflit en Ukraine ?

Dans les nombreuses discussions chez les équipes de la ligue, on étudie plusieurs scénarios. Si un joueur russe ne pouvait se présenter à son équipe de la Ligue nationale, cela viendrait perturber les opérations de la ligue et des équipes, cela influencerait la gestion du plafond salarial et plusieurs équipes pourraient se retrouver en sérieuses difficultés au niveau des effectifs.