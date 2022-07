Un homme enfreint ses conditions... en direct sur Facebook

Un homme de Gatineau remis en liberté après avoir été accusé lors des manifestations « de la liberté » du printemps dernier à Ottawa s’est de nouveau fait épingler par les policiers alors qu’il enfreignait ses conditions en direct sur Facebook.

« Non seulement on le retrouve ici à Ottawa [...] mais on le retrouve en train de faire une diffusion par vidéo [...] pendant qu’il conduit sans permis, en tenant un téléphone dans la main, qui est aussi contraire à la loi, a martelé la procureure de la couronne au palais de justice d’Ottawa. C’est clair que l’accusé a un manque de respect pour les conditions. »

Mercredi dernier, Norman Blanchfield, qui aura 33 ans jeudi, a été arrêté par le Service de police d’Ottawa parce qu’il aurait conduit dans la Capitale-Nationale alors qu’il lui était interdit de s’y trouver depuis sa remise en liberté en mai.

Non, je vais pas à Ottawa !

Qui plus est, l’accusé aurait été surpris au volant de son véhicule sans permis valide et téléphone cellulaire à la main, alors qu’il se filmait en direct.

Sauf que parmi son public se trouvaient plusieurs agents de police. Ces derniers l’ont intercepté sur la 417 dans la municipalité d’Ottawa, a précisé le juge.

« Ils se trompent pas mal parce qu’on s’en va pas à Ottawa », peut-on entendre dire l’accusé dans son direct.

Blanchfield avait initialement été arrêté pour méfait dans le cadre des manifestations qui se tenaient à la fin du mois d’avril, appelées « Rolling Thunder » par les organisateurs, quelques mois après celles du convoi des camionneurs.

Il avait été relâché avec les conditions de ne pas publier de commentaires sur les réseaux sociaux pour inciter à manifester et ne pouvait plus se trouver à Ottawa, sauf pour ses dossiers à la cour.

Malgré ses préoccupations, le juge a encore accepté de le remettre en liberté, sous des conditions « très sévères » et une caution « plus importante » de 2500 $.

« Vous savez qu’il a dit [qu’il respecterait les conditions] le 4 mai et sa mère a signé pour 1000 $ aussi. [...] Vous êtes toujours prêts à signer pour lui ? » a demandé le juge à l’ex-conjoint de sa mère qui a accepté de se porter garant.

Cette fois-ci, il n’aura pas du tout droit d’utiliser les réseaux sociaux et devra se conformer à un couvre-feu de 18 h à 6 h.

« Je veux juste m’occuper de ma femme et de mes enfants et passer une vie normale », a laissé tomber l’accusé.

– Avec Raphaël Pirro, Agence QMI