Un projet de camping inquiète des citoyens

Un projet de camping en construction à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, au Lac Saint-Jean, inquiète des citoyens du secteur.

Ces résidents craignent les inconvénients liés à l'exploitation du futur terrain de 55 places. La proximité du futur camping Clarence, rue Saint-André, risque de bouleverser en effet le voisinage.

Au début, Anne-Renée Gagnon, qui demeure tout juste à côté du chemin d'accès, ne voyait pas d'inconvénients.

«Je me disais que ça amènerait de l'activité dans le coin!», a-t-elle dit.

Le promoteur, Claveau et Fils de Saguenay, a acquis le terrain de 2.8 hectares en novembre 2018. L'aménagement des 55 terrains est en cours. Le site sera géré par une coopérative.

Les relations avec le voisinage se seraient détériorées en décembre 2020. Mme Gagnon déplore le déracinement de 3 arbres matures sur son terrain.

«Le 24 décembre, j'ai été réveillée par le bruit de la machinerie, et j'ai vu les 3 arbres arrachés, de même qu'une partie de la clôture», a-t-elle raconté. «Le contremaître m'a demandé ce que je voulais comme compensation, mais ce n'est jamais allé plus loin, de sorte que je ne sais pas encore si on va réussir à s'entendre.»

Toujours sur la rue Saint-André, Katie Thibodeau et son conjoint, qui vivent à Québec, croyaient avoir acquis la résidence secondaire idéale, il y a 2 ans. Le camping n'était alors qu'un projet.

«L'agente m'a dit qu'il y avait un projet dont il était question depuis plusieurs années, mais que ça accrochait au niveau de l'Environnement, et qu'il y avait donc peu de chances que ça se réalise», a souligné Mme Thibodeau.

Aujourd'hui, la propriétaire est surprise de l'ampleur du projet. Le terrain de camping occupera en effet tout le champ de vision que lui offre son propre terrain. Elle et son conjoint ont rénové de fond en comble la maison plus que centenaire, et s'attendent maintenant à investir pour une clôture.

«Ce sera un investissement important. Quand on vient la fin de semaine, ce n'est pas pour avoir une vue sur les roulottes!», a-t-elle expliqué.

«Ce qui m'inquiète, c'est le bruit, les gens qui veillent tard, la musique forte...»

La municipalité assure que le promoteur respecte toutes les exigences du ministère de l'Environnement. Elle avait accepté le projet pour générer de l'activité économique.

«C'est certain que nous allons surveiller le respect des règlements municipaux», a lancé le maire André Fortin.

S'il y a mésentente entre des citoyens et le promoteur, la ville pourrait agir comme médiateur, a-t-il ajouté, «selon ce qu'il sera possible de faire.»

«Tout ce que je veux, c'est qu'ils respectent mon terrain», a dit Anne-Renée Gagnon.

L'entreprise Claveau et Fils n'a pas voulu accorder d'entrevue.