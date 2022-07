Un suspense du début à la fin

Il n’y a pas un talent générationnel pour ce repêchage. Détenteur du premier choix pour une première fois depuis 1980, le Canadien analysera trois candidats en Shane Wright, Juraj Slafkovsky et Logan Cooley.

« Ce n’est pas l’année idéale pour parler au premier rang puisqu’il n’y a pas un jeune phénomène, a rappelé un recruteur de l’Est au Journal. Le Canadien aura de la pression. Tu n’as pas le droit de te tromper au numéro un. Malgré un vent de critiques et de doutes dans les derniers mois, je miserais encore sur Wright. Il est un centre intelligent et responsable et il jouera longtemps dans la LNH. »

Photo d'archives

Cette prédiction provient de la bouche d’un seul recruteur. Pour construire son repêchage simulé, Le Journal en a sondé neuf (quatre de l’Est et cinq de l’Ouest). Des neuf espions, sept ont accepté de se mouiller en prédisant les 32 premiers choix au premier tour.

Wright a reçu trois des six votes pour le sommet, tout comme Cooley, un centre originaire de Pittsburgh. Un seul a misé sur le gros ailier en Slafkovsky.

Photo AFP

« Cooley est le gars le plus créatif et spectaculaire du repêchage, a dit un dépisteur de l’Ouest. Quand il prend la rondelle, tu le regardes. Il a un esprit de compétition génial. Il n’y a pas une seule mauvaise journée avec lui. »

Le CH détient également le 26e choix au premier tour.

Ce repêchage simulé vous servira de trousse de départ pour mieux suivre l’encan amateur qui aura lieu au Centre Bell jeudi (premier tour) et vendredi (deuxième à septième tours).

1. Canadien de Montréal

Shane Wright

Centre, Canadien, Kingston (OHL)

On choisit la prudence avant le circuit. Trois de nos espions ont gardé Wright au sommet, le décrivant comme un futur bon centre dans la LNH sans y avoir l’aspect spectaculaire. « Il est responsable et cérébral, des qualités pour une longue carrière dans la LNH », a dit un recruteur de l’Ouest.

2. Devils du New Jersey

Juraj Slafkovsky

Ailier gauche, Slovaque, TPS Turku (Finlande)

Les Devils ont déjà Jack Hughes et Nico Hischier à la position de centre. Gagnants de la deuxième loterie, les Devils rêvaient d’ajouter un ailier susceptible de marquer plusieurs buts. Ils ont leur homme avec Slafkovsky, en plus d’obtenir un gros ailier de 6 pi 4 po et 229 lb.

3. Coyotes de l’Arizona

Logan Cooley

Centre, Américain, USA (moins de 18 ans)

Il y a des recruteurs qui le plaçaient comme premier de classe à Montréal. Mais Cooley débarquera finalement dans le désert de l’Arizona. Les Coyotes seront heureux d’ajouter un centre dynamique et spectaculaire, capable de garder les futurs 5000 partisans à Tempe sur le bout de leur siège !

4. Kraken de Seattle

Simon Nemec

Défenseur, Slovaque, Nitra (Slovaquie)

À sa première saison, le Kraken a repêché le centre Matty Beniers avec le deuxième choix au total. Un an plus tard, Ron Francis poursuit la construction de sa jeune équipe en se tournant vers le meilleur défenseur à ce repêchage avec Simon Nemec. « Il est mobile, intelligent et il a un grand potentiel », a dit un recruteur de l’Ouest.

5. Flyers de Philadelphie

Joakim Kemell

Ailier droit, Finlandais, JYP (Finlande)

Pour une première fois depuis la déception de Nolan Patrick en 2017, les Flyers ont un choix dans le top 5. Ils feront confiance à un ailier avec Kemell. « Il n’est pas juste un bon marqueur, il a un grand esprit de compétition et il cherche à faire la différence », a souligné un dépisteur de l’Ouest.

6. Blue Jackets de Columbus (1)

David Jiricek

Défenseur, Tchèque, Plzen (Tchéquie)

Les Blue Jackets ont reçu ce choix des Blackhawks dans l’échange pour Seth Jones. Un an plus tard, ils dénicheront un défenseur droitier pour remplir une partie du vide. À 6 pi 3 po, Jiricek a le physique de l’emploi en plus d’être doté d’un bon sens du jeu.

7. Sénateurs D’Ottawa

Jonathan Lekkerimaki

Ailier droit, Suédois, Djurgarden (Suède)

Pierre Dorion a déjà dit qu’il écoutait les offres pour ce choix. L’an dernier, les Sénateurs avaient provoqué une surprise avec l’ailier Tyler Boucher au 10e rang. Ils iront avec un choix plus logique cet été avec l’un des bons marqueurs à ce repêchage en Lekkerimaki.

8. Red Wings de detroit

Cutter Gauthier

Ailier gauche, Américain, USA (U18)

Steve Yzerman et les Wings ont un flair pour le talent. Ils ne seraient pas déçus d’ouvrir les portes de « Hockey Town » à Gauthier, un ailier en puissance qui peut également jouer au centre. « Il a du chien, il patine bien et il possède un bon tir », a dit un recruteur de l’Ouest.

9. Sabres de Buffalo

Matthew Savoie

Centre, Canadien, Winnipeg (WHL)

Les Sabres ont techniquement trois choix au premier tour. Savoie n’est pas le plus gros à 5 pi 9 po et 175 lb, mais il est très créatif et intelligent. « Il y a des doutes sur sa force physique, mais il joue rapidement et il a des habiletés vraiment intéressantes », a mentionné un expert de l’Est.

10. Ducks d’Anaheim

Kevin Korchinski

Défenseur, Canadien, Seattle (WHL)

Les Ducks ont Jamie Drysdale du côté droit à la ligne bleue et ils trouveraient un bon partenaire en Korchinski, un gaucher. Il a amassé 65 points en 67 matchs cette saison avec les Thunderbirds de Seattle, en plus de connaître de très bonnes séries.

11. Sharks de San Jose

Conor Geekie

centre, Canadien, Winnipeg (WHL)

Il y a des recruteurs qui le voient dans leur soupe et d’autres qui lui reprochent un coup de patin déficient. Mais les Sharks parieront sur le potentiel du gros centre à 6 pi 4 po qui a récolté 70 points en 63 rencontres à Winnipeg.

12. Blue Jackets de Columbus

Marco Kasper

Centre, Autrichien, Rögle (Suède)

« Il peut sortir, cinq, six ou sept et je ne tombe pas en bas de ma chaise, a prédit un recruteur de l’Ouest. Il fait tout sur la glace, il a un grand potentiel. » Kasper, un Autrichien, a déménagé en Suède à l’âge de 16 ans pour poursuivre son développement dans un meilleur environnement.

13. Islanders de New York

Pavel Mintyukov

Défenseur, Russe, Saginaw (OHL)

Les Islanders n’ont pas parlé au premier tour en 2020 et 2021. L’équipe de Lou Lamoriello regardera pour du renfort à la ligne bleue avec Mintyukov. Le Moscovite a produit à un rythme élevé avec une formation où le système de jeu n’avait rien de conventionnel.

14. Jets de Winnipeg

Denton Mateychuk

Défenseur, Canadien, Moose Jaw (WHL)

Il y a des histoires qui s’écrivent bien. Originaire de Winnipeg, Mateychuk pourrait porter les couleurs de l’équipe de son enfance avec les Jets. « Il représente la nouvelle génération des défenseurs, il bouge réellement bien la rondelle et il est rapide », a décrit un dépisteur de l’Ouest.

15. Canucks de Vancouver

Frank Nazar

Centre, Américain, USA (U-18)

« Nazar est l’un des bons patineurs à ce repêchage, il a de belles habiletés offensives, mais il n’est pas gros », a précisé un recruteur de l’Ouest. Les Canucks ont toujours priorisé le talent au repêchage avant le physique lors des dernières années.

16. Sabres de Buffalo (2)

Jimmy Snuggerud

Ailier droit, Américain, USA (U18)

Pour certains recruteurs, il est décrit comme un marqueur avec un bon sens du jeu et une bonne tête de hockey. Pour d’autres, il deviendra un ailier d’énergie et il pourrait glisser vers la fin du premier tour.

17. Predators de Nashville

Rutger McGroarty

Ailier droit, Américain, USA (U18)

Un capitaine avec l’équipe américaine des moins de 18 ans, McGroarty est un gros ailier avec du caractère et un flair pour le filet adverse. Il cadre dans le moule de Nashville.

18. Stars de Dallas

Jiri Kulich

Centre/ailier, Tchèque, Karlovy (Tchéquie)

Il a terminé au sommet des buteurs au Mondial des moins de 18 ans en Allemagne avec neuf filets en six rencontres pour le Tchéquie. « Il travaille aussi, il est dérangeant sur une glace », a affirmé un recruteur de l’Est.

19. Wild du Minnesota (3)

Noah Ostlund

Centre, Suédois, Djurgarden (Suède)

Le Wild a acquis ce choix des Kings pour Kevin Fiala. Après Marco Rossi en 2020, Bill Guerin ajoutera un autre jeune de centre de petite taille, mais talentueux et rapide en Ostlund.

20. Capitals de Washington

Danila Yurov

Ailier droit, Russe, Magnitogorsk (KHL)

Il y a le passeport de la Russie qui fait peur. Mais historiquement, les Capitals ont toujours aimé piger au pays d’Alexander Ovechkin. Sans la guerre en Ukraine, Yurov serait un candidat pour le top 10.

21. Penguins de Pittsburgh

Lian Bichsel

Défenseur, Suisse, Leksand (Suède)

Un gros défenseur droitier de 6 pi 5 po et 225 lb qui aime le jeu robuste. Les Penguins ont besoin de regarnir leur banque d’espoirs à la ligne bleue. Bichsel, un Suisse, a joué en Suède cette saison.

22. Ducks d’Anaheim (4)

Nathan Gaucher

Centre, Canadien, Québec (LHJMQ)

Martin Madden fils et les Ducks ont un faible pour les gros attaquants. Gaucher est un jeune homme intelligent qui sera prêt à tout pour aider son équipe au niveau de la LNH, peu importe le rôle qu’on lui confiera. Du caractère.

23. Blues de St. Louis

Isaac Howard

Ailier gauche, Américain, USA (U18)

Il a connu un bon Mondial des moins de 18 ans avec 11 points en six matchs pour l’équipe américaine. Originaire du Wisconsin, il descendrait vers le sud à St. Louis.

24. Wild du Minnesota

Brad Lambert

Centre, Finlandais, Lahti (Finlande)

Deux espions prédisent qu’il connaîtra son sort près du 10e rang. Un autre croyait qu’il partirait en 32e place. Lambert, qui a changé d’équipe cette saison en Finlande, ne fait pas l’unanimité, mais il a un profil intrigant.

25. Maple Leafs de Toronto

Owen Beck

Centre, Canadien, Mississauga (OHL)

Depuis Mitchell Marner en 2015, les Leafs n’ont pas pigé dans la cour de la OHL au premier tour. Ils briseront cette disette avec Beck, un centre fiable et efficace sans être spectaculaire.

26. Canadien de Montréal (5)

Jagger Firkus

Ailier droit, Canadien, Moose Jaw (WHL)

Kent Hughes parle de jouer rapidement, d’ajouter du talent et du caractère. Firkus aurait intérêt à cacher des roches dans ses poches quand il saute sur une balance (153 lb), mais il est un ailier très productif avec 80 points en 66 matchs.

27. Coyotes de l’Arizona (6)

Owen Pickering

Défenseur, Canadien, Swift Current (WHL)

Trois de nos espions l’imaginent sortir avant le 23e rang, mais trois l’écartaient du premier tour. À 6 pi 4 po, Pickering est un bon patineur qui devrait jouer de grosses minutes dans la LNH.

28. Sabres de Buffalo (7)

Maveric Lamoureux

Défenseur, Canadien, Drummondville (LHJMQ)

Les Sabres ont trois choix au premier tour et ils peuvent y aller d’un grand coup. Avec Lamoureux, ils font de la place à un défenseur droitier format géant à 6 pi 7 po, mais aussi un bon patineur et un jeune homme intelligent.

29. Oilers d’Edmonton

Liam Ohgren

Ailier gauche, Suédois, Djurgarden (Suède)

Les Oilers ont besoin d’aide à l’aile. Chez les juniors, Ohgren a obtenu de très bons chiffres avec 58 points en 30 matchs. On le décrit comme un bon marqueur.

30. Jets de Winnipeg (8)

Filip Mesar

Ailier droit, Slovaque, Poprad (Slovaquie)

Il y a quatre de nos recruteurs qui le plaçaient au premier tour et trois ont parié sur les Jets. « Il a des habiletés, du caractère et il travaille fort », a noté un spécialiste de l’Est.

31. Lightning de Tampa bay

Tristan Luneau

Défenseur, Canadien, Gatineau (LHJMQ)

Ancien premier de classe du repêchage de la LHJMQ en 2020, le défenseur droitier cadrerait parfaitement avec le Lightning, une équipe qui aime les joueurs intelligents.

32. Coyotes de l’Arizona (9)

Ivan Miroshnichenko

Ailier gauche, Russe, Omsk Krylia (Russie-2)

Sa nationalité constitue un frein, tout comme son bilan médical. Il se remet d’un cancer de lymphome de Hodgkin. Sans cette malchance, il aurait connu son sort bien plus rapidement.

(1) Choix de Chicago

(2) Choix de Vegas

(3) Choix de Los Angeles

(4) Choix de Boston

(5) Choix de Calgary

(6) Choix de Montréal et Caroline

(7) Choix de la Floride

(8) Choix des Rangers

(9) Choix du Colorado