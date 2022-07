Une fin de semaine misérable pour les Angels

Les Angels de Los Angeles connaissent une campagne difficile et la dernière fin de semaine est loin d’avoir été glorieuse, particulièrement pour Mike Trout.

Le cogneur a effectivement été incapable de réussir un seul coup sûr en 11 présences officielles au bâton pendant la série de trois matchs contre les Astros de Houston qui s’est conclue par autant de défaites des siens. D’ailleurs, il a été retiré pas moins de neuf fois sur des prises, incluant un quadruplé dans un échec de 9 à 1, samedi.

Le lendemain, ses coéquipiers n’ont pas été plus brillants, puisqu’ils ont mordu la poussière à 20 occasions au bâton face aux lanceurs adverses, le tout menant à un échec de 4 à 2. Aussi, pour l’ensemble de l’année, le club domine les grandes ligues avec un total peu enviable de 783 retraits sur des prises, soit 34 de plus que toute autre équipe.

«Dernièrement, nous avons éprouvé des ennuis, mais ce n’est pas à cause d’un manque d’effort. Ces gars-là travaillent fort chaque jour. Ils se présentent avec énergie et une attitude positive sur le terrain pour accomplir le boulot, a commenté au site des Angels l’instructeur des frappeurs, Jeremy Reed. Ce n’est pas allé en notre faveur, mais il y a des aspects que nos joueurs peaufinent et ils se battent. C’est dur de voir autant d’entre eux en arracher.»

Pas très positif au classement

Trout présente malgré ses récents ennuis des statistiques respectables, soit une moyenne à la plaque de ,272, ainsi que 23 circuits et 47 points produits. L’histoire est différente pour les Angels, avant-derniers de la section Ouest de la Ligue américaine de baseball avec un dossier de 32-47.

Plus tôt cette saison, la formation californienne avait congédié son gérant Joe Maddon pour le remplacer par Phil Nevin. Elle a connu une glissade de 14 parties sans victoire et a été dernièrement impliquée dans une bagarre générale lors d’un duel contre les Mariners de Seattle.

Los Angeles tentera de revenir sur la bonne voie en visitant les Marlins de Miami, mardi.