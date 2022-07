LAPIERRE, Maurice



Au CHDL de Joliette, le 29 juin 2022, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Maurice Lapierre, époux de Mme Raymonde Tourangeau demeurant à St-Lin-Laurentides.Le défunt laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Sylvie Lapierre, Yves Lapierre (Suzie Robert), Mario Lapierre (Josée Vadnais), Christian "Poum" Lapierre (Sophie Roger), ses petits-enfants: Valérie (Jean-Christophe), Camille, Jeanne, Charlotte, Thierry, Élodie, Antoine, Olivier, Laurie, Anne-Sophie, ainsi que plusieurs frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces autres parents et amis.M. Maurice Lapierre sera exposé le mercredi 6 juillet 2022 de 13h à 17h et de 19h à 22h et le jour des funérailles à compter de 13h, à la:ANDRÉ LÉGARÉ INC.1008 RUE ST-ISIDOREST-LIN-LAURENTIDES, J5M 2V5www.residencelegare.comLes funérailles seront célébrées le jeudi 7 juillet 2022 à 14h30 en l'Église paroissiale de St-Roch de L'Achigan.