GOULET, Marc-André



Au CHSLD Émile Mc Duff, le 29 juin à l'âge de 75 ans, est décédé M. Marc-André Goulet, époux de feu Mme Gisèle Lachapelle, fils de feu M. Luc Goulet et de feu Mme Rita Jasmin. Demeurant à Repentigny, il était natif de Saint-Jacques de Montcalm.Marc-André a été 35 ans à l'emploi de la municipalité de Saint-Jacques, il fut Grand Chevalier du conseil 3074 Saint-Jacques de Montcalm en 1974 et impliqué dans le mouvement scout durant de nombreuses années.Le défunt laisse dans le deuil ses soeurs Luce, France-Édith (Gilles Perreault), Lysanne (Louise Reid), ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lachapelle. Il laisse également dans le deuil ses nièces et neveux ainsi que leurs conjoint(e)s : Suzanne. Élaine et Gilles-André Payette, Évelyn, Guy-Ann et François Goulet, Anny et Érik Côté, Gilbert Perreault et plusieurs autres parents et ami(e)s.Les funérailles seront célébrées le vendredi 8 juillet à 14 h, à l'église de Saint-Jacques. La famille accueillera parents et ami(e)s une heure avant les funérailles à l'église pour les condoléances. Inhumation au cimetière de Saint-Jacques.Au lieu des fleurs, un don au CHU Ste-Justine ou à l'Hôpital de Montréal pour enfants serait apprécié par la famille.