Andrew Cogliano reste avec l'Avalanche

L’attaquant Andrew Cogliano a signé un nouveau contrat d’un an avec l’Avalanche du Colorado, mardi, évitant ainsi de tester le marché des joueurs autonomes de la Ligue nationale de hockey.

D’après la chaîne Sportsnet, le vétéran de 35 ans touchera 1,25 million $. Au cours de la dernière campagne, il a obtenu un salaire de 1 million $.

Ayant amorcé la saison 2021-2022 chez les Sharks de San Jose, Cogliano a été échangé aux «Avs» à la date limite des transactions et a aidé l’équipe de Denver à remporter la coupe Stanley. En 74 rencontres, l’Ontarien a récolté quatre buts et 12 mentions d’aide pour 16 points. Pendant les séries, il a inscrit six points en 16 matchs.

Le 25e choix au total du repêchage 2005 a amorcé sa carrière dans le circuit Bettman avec les Oilers d’Edmonton en 2007-2008 et a accumulé 426 points en 1140 affrontements.