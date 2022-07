Basketball: emprisonnée depuis février en Russie, Brittney Griner écrit à Joe Biden

WASHINGTON | La vedette américaine du basketball féminin Brittney Griner a demandé lundi à son président Joe Biden, dans une lettre dont des extraits ont été rendus publics par sa famille, de tout faire pour la libérer de la prison russe où, accusée par les autorités locales de contrebande de drogue, elle est incarcérée depuis février.

«Assise ici dans une prison russe, seule avec mes pensées et sans la protection de ma femme, de ma famille, de mes amis, de mon maillot olympique ou de tout ce que j’ai accompli, je suis terrifiée à l’idée d’être ici pour toujours», écrit la double championne olympique de basketball, dont le procès s’est ouvert vendredi à huis clos partiel au tribunal de Khimki, en banlieue de Moscou.

L’affaire a pris une forte connotation politique en pleine crise russo-américaine après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

«Je sais très bien que vous devez faire face à beaucoup de choses, mais s’il vous plaît, ne nous oubliez pas, moi et les autres détenus américains», implore la championne. «S’il vous plaît, faites tout ce que vous pouvez pour nous ramener à la maison».

«J’ai voté pour la première fois en 2020 et j’ai voté pour vous», ajoute la basketteuse âgé de 31 ans. «Je crois en vous. J’ai encore tant de choses à accomplir avec ma liberté que vous pouvez m’aider à retrouver», écrit-elle encore dans une lettre poignante.

«Ma femme me manque! Ma famille me manque! Mes coéquipières me manquent! Cela me détruit de savoir qu’ils souffrent tant en ce moment. Je vous suis reconnaissante pour tout ce que vous pouvez faire en ce moment pour me ramener à la maison», implore-t-elle.

La lettre de Griner a été déposée symboliquement à la Maison-Blanche lundi, le jour de la Fête de l’indépendance des États-Unis.

«Le 4 juillet, notre famille rend honneur à ceux qui ont combattu pour la liberté, dont mon père qui est un vétéran de la guerre du Vietnam», rappelle Brittney Griner dans sa missive.

La joueuse du Mercury de Phœnix venait en Russie en février pour y jouer durant l’intersaison américaine, pratique courante pour les basketteuses qui gagnent parfois mieux leur vie à l’étranger que chez elles.

C’est à son arrivée à l’aéroport moscovite de Cheremetievo que la double championne olympique avec les États-Unis (2016, 2020) a été arrêtée en possession, selon l’accusation, de vapoteuses et d’un liquide à base de cannabis.

Ouvert vendredi matin, son procès a été ajourné au 7 juillet.