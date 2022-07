D'autres changements derrière le banc des Islanders

Les Islanders de New York ont embauché mardi Doug Houda et Brian Wiseman à titre d’instructeurs adjoints.

Les deux hommes se joignent à une organisation ayant congédié l’entraîneur-chef Barry Trotz en mai dernier pour le remplacer par Lane Lambert une semaine plus tard. Puis, le directeur général Lou Lamoriello a limogé les assistants Jim Hiller et John Gruden.

Houda est un nom connu pour les amateurs de hockey ayant regardé des matchs durant les décennies 1980 et 1990. De 1985 à 2003, il a totalisé 19 buts et 63 mentions d’aide pour 82 points en 561 rencontres avec six organisations de la Ligue nationale, incluant les Islanders.

Comme entraîneur, il a œuvré chez les Red Wings de Detroit à titre d’adjoint au cours des six plus récentes campagnes. Précédemment, il a assumé des fonctions identiques avec les Bruins de Boston pendant 11 saisons, remportant la coupe Stanley sous le règne de Claude Julien au printemps 2011.

Pour sa part, Wiseman a agi à titre d’assistant chez les Oilers d’Edmonton lors des trois dernières années. Sur la glace, il a surtout évolué dans la Ligue américaine et la Ligue internationale.

Les Islanders ont raté les séries en 2021-2022, ayant pris le cinquième rang de la section Métropolitaine avec 84 points.