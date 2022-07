Embûches pour avorter, même ici

L’accès à la pilule abortive est encore trop restreint au Québec, déplorent deux femmes qui ont d’abord essuyé des refus des médecins pour obtenir l’avortement de leur choix.

« On m’obligeait à prendre une option qui était plus dommageable psychologiquement pour moi », dénonce la Beauceronne Jade Arsenault Bérubé, qui a vécu une interruption volontaire de grossesse (IVG) en septembre dernier.

Même si elle ne dépassait que de quelques jours le délai de neuf semaines pour recevoir la pilule abortive, deux cliniques à Lévis et en Beauce ont refusé de la lui prescrire.

Au Québec, ce délai de neuf semaines est imposé par le Collège des médecins (CMQ).

Mais avec les retards causés par la pandémie dans le système de santé, la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada a émis des lignes directrices permettant aux professionnels d’aller jusqu’à 10 et même 11 semaines pour prescrire de façon sécuritaire l’avortement par médication.

Après ces deux refus, c’est finalement un médecin de Montréal qui a permis à Mme Arsenault Bérubé d’obtenir la pilule abortive, à la suite d’une consultation par téléphone, à peine deux jours avant d’atteindre les 10 semaines.

Mais elle a aussi dû se déplacer en voiture jusqu’à Québec pour obtenir le médicament en pharmacie ; l’endroit le plus proche de chez elle, en Beauce, mais encore à 60 km.

Acte froid

La mère de deux enfants avait déjà subi un avortement par aspiration à l’adolescence et elle refusait de le revivre, jugeant que c’était un « acte froid, qui manque d’amour ».

Elle s’était même résignée à donner naissance jusqu’à une échographie révélant des jumeaux.

À ce moment, Mme Arsenault confie qu’elle n’allait pas bien et que son couple battait aussi de l’aile, et qu’elle se voyait incapable d’accueillir ces enfants dans sa vie.

« Mais je ne me suis jamais fait proposer la pilule », se désole-t-elle, ajoutant qu’il y avait un délai de trois semaines pour l’avortement en clinique.

Ce n’est qu’avec l’aide de l’organisme Les Passeuses, qui offre un accompagnement bénévole aux femmes désirant avoir un avortement, qu’elle a pu faire valoir ses droits, dit-elle.

« C’était aussi triste que parfait », poursuit-elle, sur son avortement à la maison, sans complications.

Refus catégorique

Habitant à Rimouski, Andrée-Ann Paradis a quant à elle essuyé un refus catégorique pour obtenir la pilule abortive.

L’échographie estimait sa grossesse à 10 semaines, se basant sur la taille du fœtus et ses dernières règles.

Or, la femme de 31 ans savait que sa grossesse n’avait pas plus de neuf semaines, ayant fait l’amour une seule fois dans les semaines avant et après.

« J’ai tenté de l’expliquer plusieurs fois, mais c’était toujours non », souffle-t-elle.

Par contre, on lui a proposé d’être accompagnée en clinique pour subir l’avortement par aspiration.

Un bonbon, dit-elle, pour compenser le fait qu’on lui refusait l’avortement de son choix.

« Parce que je me suis obstinée pour la pilule et qu’on refusait de me la donner », explique-t-elle, car d’autres femmes lui ont confié ne s’être jamais fait proposer la même chose.

L’avortement vient avec un « paquet de réflexions, de questionnements et de doutes » souligne Mme Paradis, qui aimerait que les femmes soient plus écoutées et accompagnées dans le processus.

QU’EST-CE QUE LA PILULE ABORTIVE ?

Commercialisée au Canada sous le nom Mifegymiso et offerte depuis 2017

Peut être prise jusqu’à 63 jours ou moins de grossesse

Sous forme de deux médicaments pris à 24 h ou 48 h d’intervalle à la maison

La pilule abortive a été prescrite seulement 670 fois en 2020, soit 4 % de toutes les interruptions volontaires de grossesse, selon les données de la RAMQ.

Le 29 juin dernier, une lettre signée par 262 médecins québécois a été envoyée au CMQ, demandant de cesser d’exiger une formation spécifique et de retirer l’obligation de faire une échographie dans tous les cas pour prescrire la pilule abortive, rappelant qu’il s’agit de restrictions uniques au Canada.