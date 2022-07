En affaires avec un ex-haut fonctionnaire

Un cadre du ministère de la Santé a réussi à cofonder une entreprise avec une lobbyiste qui visait son propre ministère, en même temps qu’il touchait son plein salaire de la fonction publique.

Notre Bureau d’enquête a découvert que le 19 janvier dernier, Stéphane Brossard, directeur des technologies de l’information au ministère, est devenu président et actionnaire de Plakett santé numérique.

Il n’a quitté officiellement le ministère que le 11 février.

Dans sa nouvelle aventure professionnelle, l’ex-haut fonctionnaire est associé avec Isabelle Girard, présidente de Plakett Services cliniques.

Peu connue du grand public, cette entreprise se spécialise dans les services-conseils pour les cliniques médicales et les soins de première ligne.

Plakett multiplie les liens avec le ministère de la Santé depuis quelques années (voir ci-contre). Mme Girard est lobbyiste et a obtenu deux contrats de gré à gré.

En plus de Stéphane Brossard, l’entreprise a embauché l’ex-conseiller politique principal du ministre et a donné des mandats de consultant à un ancien sous-ministre associé.

Ministère pas informé

Le ministère de la Santé soutient que Stéphane Brossard l’a avisé le 16 janvier qu’il avait l’intention de quitter son poste pour se lancer en affaires.

Toutefois, il indique ne pas avoir été informé à ce moment de la création de Plakett santé numérique et du rôle d’Isabelle Girard dans cette entreprise.

« À ce moment, le MSSS [ministère de la Santé et des Services sociaux] a demandé à M. Brossard qu’il ne débute pas ses activités d’entreprise avant son départ du MSSS », a précisé une porte-parole du ministère, Marjorie Larouche.

La réglementation n’empêche pas un ex-gestionnaire de se lancer en affaires, mais il doit respecter les règles d’éthique et d’après-mandat applicables.

« Nous n’avons pas d’informations qui nous permettent de croire que M. Brossard n’a pas respecté ces règles », précise le ministère.

Pas d’entrevue

Lorsque contacté au téléphone par notre Bureau d’enquête, Stéphane Brossard a refusé de répondre à nos questions et a promis de nous rappeler. C’est plutôt une firme de relations publiques qui a fourni des explications par courriel.

« De par la nature de nos mandats de consultation, la majorité des membres de l’équipe de Plakett peuvent avoir côtoyé, à différents moments, des employés de plusieurs ministères, dont le ministère de la Santé, notamment M. Brossard », a indiqué Maxime Couture de Catapulte communication.

Pour la professeure Marie-Soleil Tremblay de l’École nationale d’administration publique (ENAP), la situation est questionnable.

« On est dans le gris, il y a un risque réputationnel », dit-elle.

La spécialiste en gestion publique recommande une période d’un an entre le départ d’un haut responsable d’un ministère et l’embauche chez un fournisseur privé.

« Il y a une certaine distance qu’il faut garder entre l’appareil public et les fournisseurs », dit-elle.

– Avec Pascal Dugas Bourdon et Nicolas Lachance, Bureau d’enquête

L’ex-sous-ministre se défend

Un ancien sous-ministre associé qui a par la suite obtenu des mandats de consultant avec Plakett se défend de tout favoritisme.

Photo tirée de Facebook

Luc Bouchard a quitté le ministère en mai 2021. C’est lui qui avait signé les deux contrats donnés sans concurrence à Plakett en 2020.

Puis, à l’automne 2021, il a obtenu deux mandats rémunérés de Plakett.

Joint une première fois par notre Bureau d’enquête, il a d’abord nié avoir travaillé pour l’entreprise.

Quelques jours plus tard, il a reconnu avoir fait de la représentation pour Plakett à l’extérieur du Québec.

Deux mandats qui n’ont pas dépassé quelques heures, assure l’entreprise.

En entrevue, M. Bouchard reconnaît qu’à titre de sous-ministre, il a eu des contacts avec Plakett et sa présidente, Isabelle Girard.

« Plakett est la compagnie qui travaille le plus avec les GMF [groupes de médecine de famille] et cliniques médicales et autres [...] C’est la sommité au Québec dans ça », soutient-il.

Contrats de gré à gré

Un des contrats donnés sans concurrence à Plakett était pour l’analyse des différentes technologies de prises de rendez-vous avec un médecin.

Selon des documents obtenus en vertu de l’accès à l’information, Isabelle Girard a présenté son analyse au sous-ministre en novembre 2019.

Pour ce même contrat, elle avait aussi le mandat d’étudier les besoins en informatisation des spécialistes en cabinet.

Luc Bouchard travaille aujourd’hui à l’Institut de la pertinence des actes médicaux (IPAM). Il reconnaît continuer de rencontrer les employés de Plakett à l’occasion.

« On rencontre des fournisseurs [notamment ceux référés par Plakett]. On écoute ce qu’ils ont à dire, that’s it, that’s all. Après, on les réfère au ministère de la Santé ou à la FMSQ », dit-il.

L’IPAM a été créée dans le cadre de l’entente entre la Fédération des médecins spécialistes du Québec et le Conseil du trésor, au moment où Christian Dubé en était responsable. L’Institut vise à identifier des sources d’économie annuelles dans la rémunération des médecins.

Luc Bouchard a fait une présentation de l’IPAM le 13 mai dernier, lors du colloque Première ligne en santé organisé par Plakett.

4 exemples de proximité

Recrutement du conseiller de Dubé

Photo tirée du site internet de Plakett services cliniques

En janvier dernier, Plakett a recruté Patrick-Emmanuel Parent, conseiller politique principal du ministre Christian Dubé, qui avait annoncé son départ du cabinet un mois plus tôt. Il dit avoir appris après son arrivée chez Plakett que l’entreprise jouait un rôle de conseil stratégique avec des gens impliqués dans le déploiement de l’orchestrateur de prise de rendez-vous des médecins. Cet orchestrateur est essentiel au guichet d’accès patient, une des pièces maîtresses du plan de refondation de la santé présenté par Christian Dubé en mars.

Le ministre prononce un discours

Photo tirée du Facebook de Plakett

Le ministre Christian Dubé a prononcé le discours d’ouverture du dernier colloque Première ligne en santé, organisé par Plakett, le 13 mai dernier. Isabelle Girard entretient aussi des liens avec le ministre associé à la Santé, Lionel Carmant. En décembre dernier, les deux ministres étaient d’ailleurs réunis lors d’une activité du Centre pédiatrique UP à Brossard en compagnie de la patronne de Plakett.

Une lobbyiste active

Isabelle Girard fait du lobbying auprès du ministère de la Santé depuis 2017. Elle a notamment représenté le Centre d’urgences pédiatriques UP, le groupe Radiologix et la Clinique médicale Carpe Diem. Son entreprise a également offert ses services de soutien au lobbyisme. Elle est présentement inscrite au registre des lobbyistes pour le compte de la firme informatique Logibec.

Deux contrats sans concurrence

Plakett a reçu deux contrats de gré à gré du ministère de la Santé en 2020. Un premier contrat a été octroyé pour fournir une analyse des différentes technologies de prises de rendez-vous avec un médecin sur internet. L’entreprise a aussi reçu un contrat pour le déploiement de « l’orchestrateur » de prise de rendez-vous auprès des cliniques médicales. Dans les deux cas, le contrat a été émis avec des réserves de la Direction de la gestion contractuelle ministérielle. Les commentaires liés à ces réserves ont toutefois été caviardés dans la réponse à une demande d’accès à l’information fournie à notre Bureau d’enquête.