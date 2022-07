Et si Hughes posait un geste d’éclat?

Kent Hughes et Vincent Lecavalier n’auraient pas eu à rencontrer les médias hier si Connor Bedard avait été admissible au prochain repêchage. Mais Shane Wright, Juraj Slafkovsky et Logan Cooley ne méritent pas d’être discrédités pour autant.

Ce sont les trois joueurs que le Canadien a ciblés comme candidats au premier choix du repêchage. Hughes n’a pas nommé Cooley, mais ce dernier est identifié par la plupart des recruteurs parmi les trois meilleurs joueurs disponibles.

Le directeur général du Tricolore a sans doute dit la vérité lorsqu’il a indiqué qu’il n’avait pas arrêté son choix.

Il ne l’aurait pas identifié non plus si ça avait été le cas, quand il nous a parlé hier après-midi, à Brossard. Il va garder la surprise pour les amateurs qui seront présents au Centre Bell, jeudi soir, et pour les autres qui seront rivés devant leur téléviseur.

Quel scénario ce serait !

Mais que diriez-vous si Hughes posait un coup d’éclat pour son premier repêchage comme DG ?

Pourquoi ne pas tenter d’obtenir le premier choix des Devils du New Jersey, qui choisissent après le CH, pour faire un coup double ?

Hughes dispose sur sa masse salariale de contrats dont il aimerait sans doute se débarrasser et d’une multitude de choix au repêchage.

Wright et Cooley étant des joueurs de centre, le Tricolore pourrait repêcher l’un ou l’autre et Slafkovsky.

Imaginez la réaction de joie que ça créerait au Centre Bell.

Ça serait fou !

Ouvert à tout

Y aurait-il des chances que Hughes puisse obtenir le premier choix des Devils ?

« C’est aussi possible qu’on fasse un échange pour le deuxième choix qu’on échange notre premier choix. On est ouverts à tout », a-t-il donné comme réponse à ma question.

À la fin de la rencontre, les journalistes tentaient de deviner quel joueur pouvait intéresser le Canadien.

On avait tendance à penser qu’il pouvait s’agir de Wright.

L’utilité de Lecavalier

Lecavalier, qui a été le premier choix de la cuvée 1998, s’est entretenu au téléphone avec Wright pour savoir comment il se sentait dans la peau du premier joueur répertorié.

C’était de bon aloi.

Comme l’a dit Hughes, être le premier choix au repêchage et être sélectionné au premier rang par le Canadien sont deux choses. Ça ajoute une pression additionnelle pour le jeune qui débarque à Montréal

Mais Lecavalier a expérimenté un peu la même chose lorsqu’il a été repêché par le Lightning de Tampa Bay.

Un milliardaire du nom d’Art Williams, qui a fait fortune dans le monde de l’assurance, lui avait donné l’étiquette du Michael Jordan du hockey.

Rien que ça !

Jacques Demers, qui cumulait les fonctions de directeur général et d’entraîneur, était en beau fusil !

« Je ne dirais pas que cet événement m’a passé au-dessus de la tête. Mais j’ai été vraiment chanceux d’avoir Jacques à mes côtés », a raconté Lecavalier.

« Sans dire qu’il avait baissé les attentes à mon endroit, il m’a dit qu’on allait me protéger. Il ne m’a mis aucune pression. J’ai commencé sur un troisième trio et poursuivi mon développement.

« Jacques a fait en sorte que mon expérience soit incroyable. »

Un bon tuteur en St-Louis

Martin St-Louis se veut un bon homme pour diriger le joueur que ses patrons sélectionneront comme premier de classe. Il saura le mettre à l’aise et l’aider à bien s’adapter à son nouvel environnement.

Donc, à moins d’une heureuse surprise, il ne faut pas s’attendre à ce que le jeune espoir qui se présentera au camp d’entraînement en septembre virera Montréal à l’envers tout de suite.

Les McDavid, Matthews ou MacKinnon ne courent pas les rues et Wright a connu une saison en deçà des attentes. Sa valeur a baissé aux yeux de plusieurs recruteurs.

Le fait de ne pas avoir joué en 2020-2021 a-t-il nui à sa progression ?

« C’est peut-être un facteur, mais il a évolué dans une ligue [Ligue junior de l’Ontario] où la plupart des joueurs n’ont pas joué non plus l’année précédente [en raison de la COVID-19] », a commenté Hughes.

« Sans avoir joué de l’année, il aurait pu être choisi le meilleur joueur du Championnat mondial des moins de 18 ans.

« On l’a regardé à 15 ans [il avait bénéficié d’une exemption de la Ligue de l’Ontario]. Je l’ai vu au Mondial des moins de 17 ans à Medicine Hat, aux Jeux du Canada et au tournoi invitation des meilleurs espoirs. »

Essoufflement ?

Ça veut dire que Hughes voit Wright sur son radar depuis longtemps.

Le jeune homme est peut-être essoufflé un peu d’avoir fait l’objet d’une aussi grande attention. Mais ça ne voudrait nullement dire qu’il n’est pas prêt à passer au prochain niveau.