Garland attend quoi pour inculper Trump?

Le procureur général des États-Unis, Merrick Garland, se traîne les pieds. Pourtant, il affirme suivre assidûment les audiences de la commission du 6 janvier. La criminalité de Trump est maintenant flagrante: c’est un sociopathe au comportement de chef mafieux qui dirige une entreprise criminelle, le GOP. On le savait déjà. Maintenant, c’est confirmé.

Garland ne peut pas laisser la tentative de coup d’État de Trump et du GOP sans conséquence.

On dit qu’il a peur de faire quoi que ce soit qui pourrait ressembler à une attaque partisane contre l’administration précédente. Il devrait regarder du côté de la Corée du Sud, un pays démocratique où des présidents malhonnêtes ont été poursuivis.

Oui, je sais, il existe une réelle menace de violence initiée par les trumpistes qui vont protester contre la mise en accusation de leur leader bien-aimé et, plus tard, sa condamnation. Mais en n’agissant pas, Garland encourage les divisions qui déchirent le pays. L’État de droit est actuellement mis en danger par un parti politique néo-fasciste et des juges partisans à son service.

Accorder une immunité de facto à Trump et à ses coconspirateurs confirmera l’opinion de ceux qui pensent qu’aux États-Unis, les lois et les règles ne s’appliquent pas aux riches et aux puissants. Trump a réussi à éviter de répondre de ses crimes parce qu’il est riche. Son or a généralement prépondérance sur la justice, comme le démontrent les milliers de confrontations judiciaires qui ont marqué sa vie.

Un danger clair et immédiat

La bataille qui s’engage n’oppose pas les républicains aux démocrates, mais plutôt l'autoritarisme théocratique (les fanatiques religieux trumpeux) à la démocratie.

Les exaltés d’extrême droite qui dominent le Parti républicain veulent imposer leur idéologie au pays maintenant qu’ils ont la Cour suprême de leur côté pour des décennies à venir.

Le pays pourra-t-il éviter, dans les prochaines années, des perturbations violentes et une éventuelle rupture? La Constitution et le système politique américain ne sont plus adaptés aux vicissitudes du XXIe siècle. Une réécriture majeure des textes fondateurs de la république serait nécessaire.

Peut-être qu’à ce stade de leur histoire, une sorte de confédération comme l’Union européenne pourrait être une solution. Mais peut-on sérieusement envisager de diviser les États-Unis en plusieurs groupements d’États? Une telle refondation de la république est impossible à imaginer actuellement.

Un nouveau chef pour les démocrates

Les États-Unis courent des dangers gravissimes. Il leur manque un chef énergique et déterminé pour empêcher Trump et le GOP de détruire la démocratie. Joe Biden n’est pas l’homme de la situation. Il ne doit absolument pas se représenter.

Étoile montante du Parti démocrate, l’actuel gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, me paraît être le candidat idéal pour battre les républicains en 2024, quel que soit leur candidat. Il s’y prépare.

Newsom a averti les démocrates à plusieurs reprises récemment qu'ils devaient affronter plus agressivement les républicains dans les guerres culturelles qu’il pense que son parti est en train de perdre.