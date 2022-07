Grosses querelles internes à la police de Repentigny

Un ancien haut gradé poursuit la police de Repentigny et d’ex-collègues pour plus de 1,8 M$, en alléguant que le climat de travail y était « toxique » et que la direction du service était minée par les guerres intestines.

La carrière sans faille de Daniel Archibald, policier depuis 1997, serait partie en vrille après sa promotion au poste de directeur adjoint du Service de police de la Ville de Repentigny (SPVR) en 2017, selon ce qu’il avance dans sa poursuite.

À son embauche, la directrice du service, Helen Dion, lui aurait mentionné « avoir besoin de son aide afin de redresser l’éthique au sein du service et plus particulièrement les comportements déviants de certains hauts dirigeants », lit-on dans la requête déposée récemment au palais de justice de Joliette.

Selon la situation dépeinte dans le document d’une quarantaine de pages, un haut gradé mécontent d’une réaffectation, Guy Bélair, aurait à la même époque laissé entendre vouloir déposer une plainte de harcèlement psychologique contre la directrice.

Helen Dion aurait alors eu « une animosité envers ce dernier [...] et utilisera Archibald pour l’aider à prendre Bélair en défaut », peut-on lire dans la requête.

Photo courtoisie

Omerta brisée

D’ailleurs, le directeur adjoint Guy Bélair sera identifié comme un suspect pour une série de vols survenus dans les bureaux du SPVR, y relate-t-on. En novembre 2018, Archibald soutient avoir enregistré à son insu Bélair, qui reconnaissait alors avoir volé un dossier pour le mettre au déchiquetage, par vengeance.

La dénonciation qui suivra fera en sorte que les relations entre Archibald et ses pairs se seront envenimées, allègue la poursuite, car il aurait ainsi brisé la « Loi du silence ou omertà [...] qui concerne les agissements illégaux de collègues policiers ».

On aurait alors avisé Archibald qu’il « aura du vent dans la face », lui qui soutient avoir ensuite été insulté, intimidé et la cible de gestes hostiles par des collègues. Au point où la directrice l’autorise à porter son arme de service 24 heures sur 24.

L’événement le plus grave serait survenu lorsque son nouveau domicile aurait subi une introduction par effraction en avril 2019. Le crime aurait été effectué par un délinquant notoire, mais commandé par un policier, avance Archibald dans sa requête.

Pendant ce temps, les enquêtes criminelles et disciplinaires contre Bélair étaient pilotées par le directeur adjoint Sylvain Grenier, un proche et collègue de longue date qui aurait commis plusieurs entraves, d’après la poursuite.

Archibald aurait voulu que la situation soit dénoncée en vertu de la Loi sur la police. Or, la directrice s’y serait vivement opposée, notamment pour ne pas « perdre son poste de police », selon les allégations de la requête, qui n’ont pas été débattues devant la cour.

Instrumentalisé

Il n’y aura finalement jamais d’accusations contre Bélair.

Dans toute cette affaire, Archibald soutient que son employeur n’a rien fait pour le protéger après avoir été « instrumentalisé » par la cheffe de police, et qu’il a été victime d’un congédiement déguisé.

L’ex-cadre, qui dit avoir reçu un diagnostic de choc post-traumatique, et sa conjointe réclament donc plus de 1,8 M$ en dommages moraux et punitifs à la Ville de Repentigny, à la directrice Helen Dion, à Guy Bélair ainsi qu’à Sylvain Grenier et Éric Racette, deux autres hauts gradés qui auraient participé au climat d’intimidation.

Une manœuvre pour écarter les policiers racisés ?

Un stratagème aurait été mis en place pour écarter les candidats racisés qui souhaitaient devenir policiers à Repentigny, selon des allégations contenues dans la poursuite d’un ancien directeur adjoint du service.

En août 2020, selon ce qui est avancé dans sa requête, Daniel Archibald aurait découvert « une information troublante » alors qu’il s’intéressait à la question de la discrimination raciale et du manque de diversité au sein du Service de police de la Ville de Repentigny (SPVR).

Les candidats devaient transmettre leur CV, mais aussi une copie de leur permis de conduire avec photo, permettant d’identifier leur origine ethnique et leur grandeur afin de rejeter toutes les candidatures « non conformes », allègue-t-il dans sa poursuite.

Pas convoqués en entrevue

Archibald aurait aussi su que des policiers noirs d’autres services ne comprenaient pas pourquoi ils n’avaient même pas été convoqués en entrevue lorsqu’ils ont postulé à Repentigny. Il a informé la directrice du SPVR, Helen Dion, qui aurait refusé de faire vérifier l’information en lui demandant de clore le dossier.

Il allègue qu’il avait également découvert que le directeur adjoint Éric Racette et son adjoint Patrick Gaudreault auraient camouflé un événement « préoccupant » concernant un agent en lien avec ses problèmes majeurs de consommation de drogue.

Le policier en question a ensuite été impliqué dans des événements où son jugement altéré a été rapporté par les médias et des membres des communautés ethniques de Repentigny, selon le document judiciaire.

Exclu de réunions

Par ailleurs, Archibald soutient dans sa poursuite qu’il a été tenu à l’écart de deux réunions sur le profilage racial, dont une qui concernait la gestion des médias. Il avait pourtant la charge de ce dossier, de même que les relations avec les médias.

Toutes ces allégations, qui devront cependant être prouvées devant un tribunal, ressurgissent après que plusieurs incidents de profilage racial ont été dénoncés à Repentigny.