IIHF : les Russes et les Biélorusses mordent la poussière

Un comité de discipline indépendant de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) a rejeté la requête en appel des fédérations russes et biélorusses qui contestaient les pénalités imposées à leur égard après l’invasion armée de l’Ukraine.

• À lire aussi: Mondial : le Canada s’incline en prolongation et se contente de l’argent

Dans un communiqué émis mardi, l’IIHF a précisé que les décisions annoncées à la fin février avaient été validées.

Les deux pays concernés ne peuvent ainsi envoyer leur équipe nationale respective aux compétitions de l’organisation et ne peuvent pas non plus accueillir des événements; la Russie a d’ailleurs perdu le Championnat du monde de hockey junior 2023 ainsi que le Mondial prévu la même année.

Le panel en charge d’examiner la demande des nations exclues a notamment déterminé que le verdict du conseil de l’IIHF n’était pas en fait une sanction, mais plutôt une politique de sécurité.

La Fédération avait aussi l’autorité requise pour agir en ce sens et qu’elle détenait suffisamment d’informations pour ce faire. La politique en question n’est pas discriminatoire, aux yeux de l’organisme indépendant.

Le Championnat du monde junior devait se dérouler à Novossibirsk et à Omsk, tandis que le Mondial était prévu à Saint-Pétersbourg.

Dans le premier cas, Halifax et Moncton recevront les meilleurs joueurs de 20 ans et moins, tandis que dans le second, Tampere, en Finlande, et Riga, en Lettonie, ont été les villes choisies pour tenir le tournoi.