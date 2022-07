Le Festival of Speed de Goodwood, à voir au moins une fois dans sa vie!

Le chroniqueur du Guide de l'auto Antoine Joubert s'est récemment rendu en Angleterre pour assister au Festival of Speed de Goodwood, un évènement prestigieux qui fait rêver les amateurs d'automobile à travers le monde.

À son retour de voyage, il en a discuté avec son collègue Germain Goyer à l’émission Le Guide de l’auto sur QUB Radio.

Une course de moins de deux kilomètres

Après des débuts plutôt modestes dans les années 90, le Festival of Speed de Goodwood attire aujourd'hui plus de 50 000 visiteurs par jour. « C'est impossible de couvrir un évènement comme celui-là en 24 ou 48 heures. C'est même impossible de tout voir », s'est exclamé Antoine Joubert, visiblement impressionné par l'envergure de ce rassemblement dédié aux amoureux d'automobile et de vitesse.

Parmi les attractions principales de cet événement grandiose, on ne peut passer sous silence le « Hill Climb ». « C’est une route qui a un petit peu moins de deux kilomètres de long où on va pousser la machine pour essayer de battre le record de temps le plus rapide. Une petite monoplace 100% électrique, la McMurty, allait si vite qu’on avait l’impression qu’elle allait s’envoler! », raconte Antoine Joubert.

« Sur ce circuit, on a vu défiler à peu près n’importe quoi comme une Ferrari FXX, les Aston Martin de Formule 1, des voitures de course des années 40, des voitures de drift, des autos de rallyes des années 70 et 80. Rolls-Royce était aussi là avec de gros cabriolets et offrait des tours au gens du public », rajoute-t-il.

Une place particulière pour les Porsche

À l’occasion de cet événement fort prisé par les amateurs d’automobiles, Porsche a dévoilé sa nouvelle voiture de course, la 963. Elle a été présentée à l’intérieur du kiosque du manufacturier allemand dont la superficie dépassait les 4000 m2.

Présentant des ateliers pour les enfants, Porsche a également mis le paquet pour satisfaire les puristes. « On a amené un Volkswagen Vanagon qui sert de camion de service Porsche sur lequel on a placé des moteurs de 911 des années 80. La première Porsche Boxster 1997 était là, de même qu’une 924 et une 911 des années 70. Chacun des passionnés de Porsche, qu’importe l’angle, pouvait être satisfait », relate Antoine Joubert.

Même le stationnement des visiteurs est impressionnant

Cet événement ouvert au public attire des mordus d’automobiles qui se rendent sur place, dans bien des cas, avec des véhicules d’exception. Antoine racontait d’ailleurs que le stationnement des visiteurs était une attraction en soi et qu’on pouvait y passer quelques heures sans même s’apercevoir du temps qui file.

« Tu vas marcher dans ce champ et entre six ou sept Ferrari, tu vas tomber sur une Porsche 944 Turbo. J’ai même vu une Chrysler 300 avec conduite à droite, fabriquée au Canada, qui était évidemment un peu exotique en Angleterre. J’ai également aperçu quelques véhicules modifiés par Mansory de même que des Caterham, des vieilles Aston Martin et la nouvelle Audi RS 4 familiale », se souvient-il.

Actualités de la semaine

Au cours de cette émission, il a aussi été question des dévoilements des Hyundai Ioniq 6 et Volkswagen ID. Aero.

Essais routiers

Antoine Joubert et Germain Goyer livrent leurs impressions sur les Cadillac Lyriq 2023 et Porsche 911 GT3 Touring 2022 récemment mis à l’essai.

Réponses aux questions du public

Antoine Joubert et Germain Goyer répondent aux questions du public concernant les Infiniti Q50 et Volvo S60 d’occasion, l’achat d’un véhicule électrique ainsi que les Kia Telluride et Acura MDX.

Le Guide de l'auto, c'est tous les samedis à 10h sur QUB Radio, en reprise le dimanche à 18h.