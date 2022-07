Le procès d’un proxénète s’étire depuis six ans

Alors que son coaccusé a terminé de purger sa peine de cinq ans de pénitencier, le présumé proxénète Romuald Andy Aman subit encore son procès pour avoir forcé deux fugueuses à se prostituer.

Aujourd’hui âgée de 22 ans, la deuxième victime du proxénète avait seulement 16 ans en 2016 lorsqu’elle a fugué avec son amie du Centre jeunesse de Québec pour être prise en charge par l’accusé. C’est dire combien le procès de Romuald Andy Aman s’étire en longueur.

En plus de nombreux reports en raison de la COVID et d’un changement d’avocat de la part de l’accusé, les victimes dans le dossier avaient même fait l’objet d’un mandat d’arrestation émis par la juge du procès Annie Trudel en juin 2019 parce qu’elles refusaient de se présenter en salle d’audience. La première plaignante avait finalement témoigné en disant avoir fait une trentaine de clients pour Aman sans avoir reçu un sou de la part du proxénète.

Les deux adolescentes avaient travaillé pour « Bossley » ainsi que son acolyte, Emmanuel Ushind Kanane, pendant dix jours à Québec et dans le Centre-du-Québec. Les deux hommes ont notamment forcé la deuxième victime à faire des clients en publiant des annonces et en contactant les clients intéressés par les adolescentes.

Les deux fugueuses, Romuald Andy Aman et son acolyte avaient été arrêtés ensemble dans une même voiture à Drummondville en juin 2016.

Coaccusé libéré

Malgré le témoignage difficile de la plaignante qui a d’ailleurs brusquement quitté la salle en plein témoignage, la procureure du DPCP Me Valérie Lahaie a déposé des factures d’hôtels et une preuve vidéo pour démontrer la situation d’exploitation sexuelle dans laquelle se retrouvaient les deux plaignantes.

Alors que Romuald Andy Aman est en liberté pendant les procédures et que les événements remontent à plus de six ans, son coaccusé, Emmanuel Ushind Kanane, est maintenant de retour en liberté après avoir purgé une peine de 60 mois.

L’homme qui avait rapidement plaidé coupable aux accusations qui pesaient contre lui avait fait l’équivalent de 17 mois de prison avant de recevoir sa sentence en septembre 2018. Il a depuis purgé l’entièreté de sa peine de 43 mois et est donc libre.