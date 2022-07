Les grosses brisures occasionnées par la pandémie

Je suis assise entre deux chaises et je ne sais plus comment faire pour raccorder tout le monde dans ma famille. Je suis la mère de deux enfants qui n’ont rien en commun. Ma fille, une enseignante mariée à un enseignant avec qui elle a eu deux enfants, est du type qu’on appelle « by the book » qui fait tout comme il faut et qui aime que ce soit comme ça autour d’elle. Comme son mari est pareil, pas besoin de vous dire que les directives pandémiques ont été suivies à la lettre dans leur maison. Mon fils, par contre, ressemble plus à son père qui était du genre hippie de son vivant, et qui refusait d’entrer dans le moule.

La pandémie a brassé beaucoup de choses dans la famille. Les deux clans opposés de mes enfants se sont affrontés. Ma fille et son mari ne voulaient pas entendre parler de fréquenter la branche délinquante des antivax pur jus, qui ne se gênaient pas pour afficher leur dissidence.

Ça a culminé quand ma fille m’a sommée de leur fermer ma porte pour ne pas risquer d’être contaminée. J’ai obtempéré jusqu’à ce que mon fils me fasse savoir que si je persistais à exiger que lui et les siens se fassent vacciner pour pouvoir me rendre visite, je risquais de ne plus jamais les revoir. J’ai flanché pour ne pas les perdre, et ma fille l’a su. Je ne vous décris pas la sainte colère qu’elle m’a faite !

Depuis ce temps, je marche sur des œufs pour ne froisser personne, tout en m’abstenant de voir mon fils et sa famille qui n’ont pas su garder le secret sur notre entente. Mais je n’en peux plus d’être ainsi tiraillée entre mes deux enfants. Comment je pourrais faire pour les raccommoder et qu’on puisse se revoir tous ensemble ?

Une mère déchirée

Vous êtes devant deux réalités irréconciliables, du moins jusqu’au jour où l’une des deux ne décidera pas de baisser sa garde pour permettre à l’autre d’accéder à sa bulle malgré tout. L’expérience de vie de chacun de ces clans a participé à forger leur opinion sur le sujet, et ce n’est pas vous qui pourrez y changer quoi que ce soit.

Il serait utile cependant que vous ne vous permettiez plus de jouer sur les deux tableaux sans que tout le monde en soit mis au courant. Il n’y a rien de pire que les petites cachotteries pour brouiller les plus belles relations. Affichez au grand jour et pour tout le monde votre désir de ne vous couper de personne, mais n’espérez rien de quiconque, car vous ne pourrez jamais les forcer à renier leurs principes pour correspondre à ceux des autres. Ça s’appelle exercer le libre arbitre sur sa vie.