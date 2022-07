Mike Grier écrit une page d'histoire

Mike Grier est devenu mardi le premier Noir à décrocher un poste de directeur général dans l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH) lorsqu’il a été embauché par les Sharks de San Jose.

• À lire aussi: Casey DeSmith demeure à Pittsburgh

• À lire aussi: Le contrat de Colin White racheté par les Sénateurs

L’homme de 47 ans remplace ainsi Mike Will, qui avait obtenu l’emploi de DG par intérim en novembre dernier, après la démission de Doug Wilson. Ce dernier était en poste depuis mai 2003.

L’équipe de la Californie n’a pas participé aux séries éliminatoires lors des trois dernières campagnes. En 2021-2022, elle a terminé la saison régulière au sixième échelon de la section Pacifique avec un dossier de 32-37-13.

Sharks Introduce Mike Grier as General Manager https://t.co/Bh3rI49cVc — San Jose Sharks (@SanJoseSharks) July 5, 2022

«Les Sharks de San Jose sont une organisation qui a connu du succès par le passé et j’ai hâte de relever le défi de ramener cette équipe sur la voie de la victoire», a déclaré Grier lors de son point de presse d’introduction.

«À tous les partisans des Sharks, je veux que vous sachiez que mon équipe et moi ferons tout en notre possible pour construire une formation dont vous serez fiers.»

Plusieurs expériences

Après une carrière de 1060 rencontres dans la LNH comme attaquant, Grier travaillé en tant que recruteur chez les Blackhawks de Chicago (2014 à 2018), entraîneur adjoint avec les Devils du New Jersey (2018 à 2020) et plus récemment conseiller aux opérations hockey chez les Rangers de New York. Le président des Sharks, Jonathan Becher, a par ailleurs révélé que le DG des Blueshirts, Chris Drury, avait fortement vendu les qualités de Grier.

Comme joueur, le natif de Detroit a porté l’uniforme des Oilers d’Edmonton, des Capitals de Washington, des Sabres de Buffalo et des Sharks. Il a amassé 162 buts et 221 mentions d’aide pour 383 points en 1060 rencontres dans la LNH.

Il a passé trois saisons dans l’organisation des Sharks, entre 2006 et 2009.

Une famille de dirigeants

Grier n’est par ailleurs pas le premier membre de sa famille à obtenir un poste de DG au sein d’une organisation sportive nord-américaine. En effet, son frère aîné Chris est le directeur général des Dolphins de Miami, dans la NFL, depuis 2016. Son père, Bobby Grier, a œuvré pendant longtemps comme entraîneur et membre de l’état-major de plusieurs équipes du circuit Goodell.

«Je tiens à remercier mon père Bobby et mon frère Chris. Votre amour, votre support et vos conseils m’ont grandement aidé pendant ce processus, a tenu à souligner le nouveau DG des Sharks. J’ai tellement appris de vous deux, pas seulement au niveau sportif, mais principalement sur la manière de traiter les gens avec respect. Vous m’avez préparé pour ce boulot depuis que j’ai environ 10 ans.»

Grier aura du pain sur la planche dans les prochains jours. Il se rendra d’abord à Montréal pour la tenue du repêchage 2022 jeudi et vendredi. La semaine prochaine, Grier sera occupé avec l’ouverture du marché des joueurs autonomes. Il doit également se dénicher un nouveau groupe d’entraîneurs, puisque son organisation a montré la porte de sortie au pilote Bob Boughner et à son équipe il y a quelques jours.