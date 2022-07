Montréal: 2500 logements sociaux demandés dans Côte-des-Neiges

Des groupes communautaires pressent la Ville de Montréal et le gouvernement Legault de prendre un engagement pour la réalisation d’au moins 2500 logements dans le quartier de Côte-des-Neiges.

Outre la réalisation de ces logements dans le secteur Blue Bonnets dans l’ancien site de l’hippodrome, les autorités sont appelées à soutenir le financement de deux projets déjà amorcés, Bates et Westbury.

La situation du logement accessible demeure inquiétante dans le quartier, alors que 2490 ménages sont en attente d’un logement à loyer modique.

«Au lendemain du 1er juillet, trop de ménages peinent à trouver un appartement convenable dans le quartier et risquent de souffrir d’itinérance, de problèmes de santé et de violence», a indiqué Amira Bensahli, organisatrice communautaire à Femmes du Monde, un organisme communautaire de Côte-des-Neiges.

La Ville de Montréal a rejeté la balle dans le camp de Québec.

«Comme il a été expliqué il y a deux semaines, aucun projet de logements sociaux n’a été suspendu par notre administration. Nous croyons en leur bien-fondé et en leur réalisation. Cela dit, la réalité est qu'ils se retrouvent bloqués par manque de financement adéquat du gouvernement du Québec», a rappelé le cabinet de la mairesse Valérie Plante, en soulignant que les discussions avec Québec «vont de bon train».

«Pour ce qui est du secteur de l’hippodrome, on garde le cap sur nos engagements et sur la planification de ce site pour réaliser la vision ambitieuse de faire de Namur-Hippodrome un quartier complet pour des milliers de familles montréalaises, dont l’inclusion d’une proportion importante de logements abordables, sociaux et familiaux», a ajouté le cabinet.