OTAN: le Canada premier à ratifier l’entrée de la Finlande et de la Suède

Le Canada est le premier pays à avoir ratifié l’intégration de la Finlande et de la Suède au sein de l’OTAN mardi.

«En tant que proche ami et partenaire de sécurité, le Canada appuie fermement l’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’OTAN», a déclaré par communiqué le premier ministre Justin Trudeau.

Ce dernier a rencontré ses homologues de la Finlande et de la Suède lors du sommet de l’OTAN qui s’est tenu à Madrid, en Espagne, la semaine dernière.

«Le Canada a pleinement confiance dans la capacité de la Finlande et de la Suède de s'intégrer rapidement et efficacement à l'OTAN et de contribuer à la défense collective de l'Alliance. Nous avons toujours apprécié leur partenariat étroit avec l'Alliance et leurs précieuses contributions à la sécurité transatlantique. Leur adhésion rendra l'OTAN plus forte, et nous exhortons tous les pays membres de l’OTAN à terminer rapidement leur processus de ratification afin de limiter les possibilités d'ingérence de la part d'adversaires», a ajouté M. Trudeau.

La ratification par les autres pays membres de l’organisation devrait se faire au cours des prochaines semaines.

Au mois de juin, les parlementaires de la Chambre des communes ont voté en faveur de l’adhésion au sein de l’OTAN.

Ces deux pays nordiques, traditionnellement neutres au niveau militaire, ont changé de cap idéologique après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Dénonçant les «ambitions impériales» de l’OTAN la semaine dernière, le président russe Vladimir Poutine s’est montré indifférent face à l’entrée des deux pays au sein de l’OTAN.

«Si la Finlande et la Suède le souhaitent, qu’elles y adhèrent. C’est leur affaire, elles peuvent adhérer où elles veulent», a-t-il souligné, ajoutant que cela ne posait «pas de problème» à la Russie.