Ottawa: 12 arrestations lors des manifestations et célébrations du 1er juillet

Douze personnes ont été arrêtées par la police d’Ottawa au cours de la longue fin de semaine de la fête du Canada, marquée à la fois par le retour de grandes festivités post-pandémie et par des manifestations contre le gouvernement.

Ces individus arrêtés devront répondre à une cinquantaine de chefs d’accusation de nature criminelle en tout genre.

Notamment, trois personnes ont été arrêtées en marge d’une échauffourée entre manifestants et policiers près du Monument commémoratif de guerre d’Ottawa, le 30 juin, au cours de laquelle un policier a été étranglé. Rappelons que l’accès au monument est protégé depuis les manifestations de l’hiver dernier, lors desquelles des méfaits avaient été commis.

De plus, quatre interventions ont mené à des arrestations en lien avec le port d’arme et d’armes à feu les 1er et 2 juillet. Une femme a aussi été arrêtée, le 3 juillet, pour avoir craché au visage d’un policier, a énuméré la police d’Ottawa.

La police d’Ottawa avait clairement indiqué qu’elle ne comptait pas laisser le champ libre aux manifestants qui souhaitaient perturber la fête du Canada, par crainte d’assister à une répétition du «convoi de la liberté» qui avait paralysé la capitale pendant des semaines l’hiver dernier.

Par ailleurs, 19 personnes ont été arrêtées pour conduite avec les facultés affaiblies au cours de la fin de semaine dans la capitale, avait indiqué la police lundi.