Pari risqué pour Marchand

En maintenant au comité exécutif Jean-François Gosselin, qui a fait de son combat contre le tramway l’une de ses principales motivations en politique municipale, le maire Bruno Marchand commet une erreur de jugement qui pourrait lui coûter cher.

Cette décision politique empreinte d’incohérence, qui sème la zizanie au conseil, fait en sorte qu’une conseillère de Québec d’abord, Véronique Dallaire, se trouve éjectée du comité exécutif.

Le parti auquel appartient Mme Dallaire a pourtant fait élire le plus grand nombre de conseillers parmi l’opposition.

Québec d’abord appuie également le maire depuis le début dans sa volonté de réaliser le tramway.

Anti-tramway

Au contraire, le conseiller Gosselin multiplie depuis des années les déclarations mensongères à propos du plus grand projet de l’histoire de Québec. Il a fait de son opposition au tramway « le projet de sa vie », comme l’exprimait hier le chef de l’opposition, Claude Villeneuve.

Ce dernier est furieux de cette façon de faire de la « vieille politique de bonhomme », comme un boys club. Le maire, a-t-il rappelé, disait pourtant vouloir faire de la politique autrement.

L’un des candidats de Québec 21 à l’élection de 2021, Jean-Pierre Du Sault, est même à l’origine du groupe qui espère bloquer le projet de tramway en cour.

On n’a évidemment jamais entendu M. Gosselin se prononcer par rapport à ce groupe, dont le recours occasionne déjà des frais pour les contribuables de Québec.

Question de dossiers

Le maire de Québec se défend d’avoir pris une décision sur une question de personnalité ou de contribution, soulignant le travail de qualité fourni par Mme Dallaire. Une question de dossiers a plutôt guidé son choix.

Responsable des loisirs et sports, M. Gosselin travaille fort et bénéficie de nombreux contacts dans ce milieu. On peut penser que le maire y voit aussi une façon de le tenir tranquille. Ce dernier s’est d’ailleurs fait plus discret par rapport au tramway, alors qu’il est responsable du dossier pour Québec 21.

En contrepartie, le principal parti d’opposition, qui se considérait comme un partenaire du maire sur le tramway, sera désormais sur ses gardes et pourrait quitter le comité directeur.

Le maire a pourtant besoin de tous les appuis possibles. Son pari est risqué.